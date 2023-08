„Real“ susitarė su „Chelsea“: Arrizabalaga sutiko keltis į Madridą

Žymus žurnalistas Fabrizio Romano skelbia kad „Real“ susitarė su Londono „Chelsea“ dėl Kepa Arrizabalaga nuomos.

Paskutiniąsias 3-4 dienas K.Arrizabalaga derėjosi su Miuncheno „Bayern“, tačiau iškart pasakė „taip“ „Real“ komandai.

Kepa to Real Madrid, here we go! Loan deal verbally agreed between Real and Chelsea, no obligation/permanent move for Spanish GK 🚨⚪️ #RealMadrid



Kepa immediately said yes to Real after talks with Bayern over the last 3/4 days.



He already said goodbye, ready to travel. pic.twitter.com/i6y7mk8nma