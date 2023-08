Oficialu: Kane'as pasirašė kontraktą su „Bayern“

Penktadienio vakarą H.Kane‘as nusileido Vokietijoje ir Miunchene esančioje „Barmherzige Bruder“ ligoninėje atliko pirmąją medicininės apžiūros dalį.

Antrąją medicininės apžiūros dalį 30-metis futbolininkas atliko „Bayern“ treniruočių centre „Sabener Strasse“. H.Kane‘as debiutuoti „Bayern“ klube gali jau šį šeštadienį Vokietijos supertaurės rungtynėse su „RB Leipzig“, tačiau norėdamas pasirodyti „Allian“ arenoje, jis turėtų būti registruotas iki 14 val.

Sandorį tarp „Tottenham“ ir „Bayern“ sudarys pradinis 100 mln. svarų mokestis plius bonusai, kurie gali siekti iki 15 mln. Bent jau taip praneša anglų žiniasklaida.

Bet kokiu atveju, tai yra rekodinis „Bayern“ ir bet kurios „Bundesliga“ komandos mokestis.

Praėjusį sezoną „Premier“ lygoje H.Kane‘as pelnė 30 įvarčių, tačiau „Tottenham“ užėmė tik aštuntą vietą ir nepateko į Europos turnyrus.

H.Kane‘as per 435 rungtynes „Tottenham“ gretose įmušė 280 įvarčių.

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can't wait to get started! #miasanmia pic.twitter.com/4TjgCGJ70Z