Ronaldo dublis leido „Al-Nassr“ iškovoti arabų klubų čempionų taurę

„Al-Nassr“ mačo metu atsidūrė sudėtingoje situacijoje, kai 51-ąją minutę prasileido įvartį. Maža to, 72-ąją minutę jie dar liko mažumoje.

Nepaisant to, tada komandą išgelbėjo C. Ronaldo, kuris jau vos po dviejų minučių išlygino rezultatą. Rezultatas per pagrindį laiką nepasikeitė, tad komandos žaidė pratęsimą.

Ten C. Ronaldo vedamas klubas įrodė savo pranašumą. Portugalas pratęsimo metu pirmasis suskubo prie nuo skersinio atšokusio kamuolio ir galva išvedė savo komandą į priekį.

Galiausiai finalinis teisėjo švilpukas paskelbė „Al-Nassr“ klubo pergalę.

6 įvarčius turnyre pelnęs C. Ronaldo taip pat tapo ir rezultatyviausiu turnyro žaidėju.