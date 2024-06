Kandidatas perimti „Manchester United“ vairą – Massimiliano Allegri

Išplatintame komandos pranešime buvo pabrėžiama, kad trenerio elgesys neatitinka klubo vertybių.

Primename, jog finalo prieš Bergamo „Atalanta“ pabaigoje M. Allegri po konflikto su teisėju gavo raudoną kortelę, o po rungtynių jis užsipuolė žiniasklaidos atstovus. Tuomet jis juos apkaltino skleidžiant melagingą informaciją.

You can say whatever you want about Max Allegri, but after all the squad problems and scandals he had to endure, he still qualified to Champions League



Chelsea and Man United didn’t experience any of that, had all the money to sign any players they wanted, and they still failed pic.twitter.com/8rTssxIvcs

