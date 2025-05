Kanados rinktinė patiria šoką pasaulio čempionate – Danija iškovojo istorinę pergalę ir pirmą kartą žais pusfinalyje

Trečiojo kėlinio pradžioje Travisas Konecny, Sidney Crosby ir Travisas Sanheimas (45:17 min.) surengė puikią ataką, kurią užbaigė tikslus T. Sanheimo smūgis, išvedęs kanadiečius į priekį – 1:0.

Likus žaisti kiek mažiau nei 7 min. kanadietis Ryanas O‘Reilly pažeidė taisykles, tačiau danai tuo nepasinaudojo.

Likus žaisti 2 min. 17 sek. Danijos rinktinė vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju, o jau po 19 sek. danas Nikolajus Ehlersas (57:43 min.) išlygino rezultatą – 1:1.

Likus žaisti vos 49 sek. iki pagrindinio laiko pabaigos po geros kovos prie borto Nicklas Jensenas atliko nepavojingą smūgį, kurį atrėmė Kanados rinktinės vartininkas, tačiau ritulys atšoko prie pat vartų buvusiam Nickui Olesenui (59:11 min.), kuris pasiuntė tūkstančius Danijos rinktinės sirgalių į euforiją, šokiravo kanadiečius bei išplėšė sensacingiausią pergalę šiame čempionate.

DENMARK KNOCKS OUT CANADA AND WILL MOVE ON TO THE SEMIS!



NICK OLESEN WITH THE WINNER! ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN TOURNAMENT HISTORY!!! #MensWorlds

pic.twitter.com/aDUPvcDyAe