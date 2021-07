Kai atiduodi maksimumą: auksą iškovojęs norvegas buvo priverstas sėstis į vežimėlį

Tik po finišo K. Blummenfeltas suklupo ir pradėjo nevalingai vemti. Pagalbos sulaukęs sportininkas buvo palydėtas iki vežimėlio ant ratukų.

Triatloną sudaro trys etapai – plaukimas (1500 m), važiavimas dviračiu (40 km) ir bėgimas (10 km).

Lovely moment from Wilde helping Blummenfelt into the wheelchair. Great Kiwi spirit on display! @TriathlonNZ #Triathlon #NZL #Olympics pic.twitter.com/SbY7omE8cF