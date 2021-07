JAV plaukikas į Tokijų atvyko be skiepo: „Mano sprendimai yra kruopščiai apskaičiuoti“

„Nenoriu nieko leisti į savo kūną, nes nežinau, kaip į tai sureaguosiu“, – apie tokį sprendimą žiniasklaidai kiek vėliau aiškino sportininkas.

Geriausias JAV komandos plaukikas Michaelis Andrew pripažino, kad Tokijo olimpinėse žaidynėse jis dalyvaus nepasiskiepijęs. Sportininkas nerimauja, kad galimi vakcinos šalutiniai poveikiai trukdytų jam treniruotis.

Talentingas 22-ejų plaukikas apie tai, kad yra nepasiskiepijęs prabilo ketvirtadienio vakarą vykusiame „Zoom“ pokalbyje.

Tikimasi, kad M. Andrew dalyvaus 50 m laisvu stiliumi, 100 m krūtine ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse.

Kaip pranešė „USA Today“, plaukikas žurnalistams pripažino, kad prieš kelis mėnesius jis persirgo koronavirusu, taip pat kad yra nepasiskiepijęs ir neplanuoja to daryti ateityje.

„Nedarysiu to, nes, visų pirma, tokį sprendimą dabar priimti yra per vėlu, be to, nenoriu nieko leisti į savo kūną, nes nežinau, kaip į tai sureaguosiu“, – aiškino sportininkas.

„Kadangi esu elitinį lygį pasiekęs sportininkas, visi mano sprendimai yra kruopščiai apskaičiuoti. Treniruodamasis, ypač artėjant atrankai į olimpines žaidynes, nenorėjau rizikuoti praleisti nei vienos dienos. Juk visi žinome, kad po pasiskiepijimo gali tekti praleisti kažkiek dienų.“

Dažni vakcinos nuo koronaviruso šalutiniai simptomai yra rankos skausmas ir tinimas, nuovargis, raumenų skausmas, šaltkrėtis, karščiavimas ir pykinimas. Šie simptomai gali būti arba lengvi, arba sunkūs ir trukti net kelias dienas.

Nepaisant to, kad jis nepasiskiepijęs, M. Andrew olimpiniame miestelyje Tokijuje gyvens kartu su kitais JAV plaukimo komandos nariais.

M. Andrew sakė, kad jis ir kiti sportininkai jaučiasi apsaugoti griežtų savo komandos protokolų, pagal kuriuos jie kasdien turės testuotis, laikytis saugaus fizinio atstumo ir dėvėti apsaugines kaukes.

REKLAMA

„Taigi, mes jaučiamės labai saugiai, nes žinome, kad taip sumažiname užsikrėtimo riziką. Bet aš asmeniškai nesu pasiskiepijęs ir neplanuoju to daryti ateityje, – sakė plaukikas. – O kas bus vėliau, pamatysime.“

2018 m. pasaulio čempionate M. Andrew laimėjo keturis aukso medalius, todėl daugelis tikisi, kad auksą jis iškovos ir Tokijuje.

M. Andrew kelias į olimpinę komandą tikrai buvo neįprastas. Profesionaliu plaukiku sportininkas tapo 14-os. Jį šeimos namų kieme esančiame baseine treniravo jo tėvas, kuris didesnę svarbą teikė trumpų, bet greito tempo atkarpų plaukimams, o ne išvarginančioms nesibaigiančių ratų rutinoms.

Jeigu Tokijo žaidynių metu jis užsikrės koronavirusu, M. Andrew bus diskvalifikuotas.

Olimpinėse žaidynėse dalyvaujantys sportininkai neprivalo būti pasiskiepiję.