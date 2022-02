Jure Zdovcą į neviltį varė viena „Žalgirio“ bėda: „Žaidėme per minkštai“

Jure Zdovco auklėtiniai namie 78:94 (19:21, 28:26, 13:17, 18:30) nusileido Tel Avivo „Maccabi“ (10/12).

„Žalgiris“ žaidė pirmas namų rungtynes Eurolygoje po 50 dienų pertraukos, tačiau žiūrovai komandos nepasiilgo. Jie neužpildė net trečdalio arenos – lankomumas tesiekė 4863 žiūrovus.

Eurolyga: „Žalgiris“ – „Maccabi“ (42 nuotr.) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) +38 Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) K. Lukošiūnas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) L. Lekavičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) A. Milaknis (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) E. Ulanovas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) L. Lekavičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) L. Lekavičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) T. Cavanaugh (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) E. Ulanovas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirkos (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) A. Milaknis (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) T. Websteris (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) T. Websteris (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) N. Giffey (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) T. Sabonis (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) J. Zdovcas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) T. Websteris (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) J. Lauvergne (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) T. Sabonis (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) J. Strelniekas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) J. Strelniekas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) E. Ulanovas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) E. Ulanovas (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirka (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirka (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) M. Blaževičius (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) Mačo akimirka (Fotobankas/Erikas Ovčarenko) A. Milaknis (Fotobankas/Erikas Ovčarenko)

(42 nuotr.) FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Žalgiris“ – „Maccabi“

„Jie sužaidė puikias rungtynes. Tris kėlinius buvome kartu, galėjome susikrauti pranašumą po dviejų kėlinių, bet žaidėme per minkštai, nepanaudojome pražangų, kad sustabdytume juos ir neleistume įeiti į ritmą. Kai tą leidome, buvo per vėlu. Žaidėme per daug konservatyviai gynyboje, lyg bijotume.

REKLAMA

REKLAMA

Jie pelnė per daug – per paskutinį kėlinį 30 taškų, tai nepriimtina. Turime žaisti daug geriau gynyboje ir pastaruoju metu gynėmės neblogai, bet tai buvo jų vakaras.

Pastaruoju metu nelabai galėjome treniruotis, bet tai nėra pasiteisinamas. Be pagrindinio trenerio jie žaidė kiek laisviau ir tai normalu“, – po mačo sakė J. Zdovcas.

„Žalgiris“ nesulaikė „Maccabi“ gynėjų – Jamesas Nunnally sukratė net 32 taškus (6/7 dvit., 6/7 trit., 2/2 baud.), Scottie Wilbekinas 20 (5/7 trit.).

„Žalgirio“ treneriui labiausiai nepatiko tai, kad auklėtiniai nesugebėjo laiku ir vietoje pažeisti taisykles.

„Nepadarėme gerų pražangų ir antrame kėlinyje iki paskutinės minutės buvome padarę vos vieną pražangą. Tai nepateisinama ir to nesuprantu“, – pabrėžė jis.

Šiame mače į aikštę grįžo Janis Strelniekas, tačiau latvis sužaidė vos dvi minutes ir vėl patyrė traumą.

„Mes pratęsėme jo reabilitaciją kelioms dienoms, vakar jis treniravosi ir jautėsi gerai, bet jis ir vėl susitraumavo tą pačią vietą“, – patvirtino treneris.

REKLAMA

REKLAMA

Kauniečių neišgelbėjo ir geriausias karjeros rungtynes Eurolygoje sužaidė 20-metis Marekas Blaževičius – jis užfiksavo asmeninius taškų ir naudingumo balų rekordus.

Starto penkete mačą pradėjęs centras žaidė 26 minutes, per kurias pelnė 20 taškų (7/11 dvit., 6/6 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.

„Žalgiris“ šiame mače vertėsi be Josho Nebo ir Manto Kalniečio.

Po keturių mėnesių pertraukos į Eurolygos kovas grįžęs Joffrey Lauvergne’as prametė visus keturis dvitaškius ir taškų nepelnė.

Penktadienį kauniečiai namie priims Kazanės UNIKS ekipą.