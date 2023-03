Jungtinių Tautų ekspertė pribloškė ukrainiečius: „Daliai rusų karių reikėtų leisti dalyvauti olimpiadoje“

„Nemanau, kad būtų teisinga drausti žaidynėse dalyvauti visiems rusų kariams. Tai būtų diskriminacija. Anksčiau esame turėję daug atletų iš kitų valstybių, kurie irgi aktyviai dalyvaudavo karinėse operacijose ir jiems niekas nedrausdavo startuoti žaidynėse.

Kita vertus, jei sportininkas yra pripažįstamas kaltu dėl karo nusikaltimų, tada jis automatiškai turi prarasti teisę dalyvauti žaidynėse. Galima jiems atimti teisę dalyvauti žaidynėse ir už karo propagandos skleidimą, bet kiekvienas toks atvejis turi būti vertinamas individualiai“, – rėžė A.Xanthaki, kurios pareiškimams neva pritarė daugelis Pietų pusrutulio valstybių atletų.

These people make you sick. Alexandra Xanthaki, the UN special rapporteur for cultural rights, said Russian soldiers who've fought in #Ukraine should be allowed to compete at the @Paris2024 #Olympic Games – as long as they've not committed war crimes. https://t.co/Dfmme8Rd6s pic.twitter.com/RdG8RovD2T

A United Nations expert advising the IOC has provoked outrage by claiming that Russian soldiers who have fought in Ukraine should be allowed to compete at the Paris 2024 Games – as long as they have not committed war crimes



