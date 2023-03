Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dilema vėl ant TOK stalo – ar grąžins į olimpinę šeimą?

Organizacija anksčiau paskelbė, kad ieško būdų, kaip sugrąžinti šias dvi šalis į tarptautinį sportą, prieš tai rekomenduodama uždrausti jų dalyvavimą dėl invazijos į Ukrainą.

Dėl to TOK surengė keletą konsultacijų su nacionaliniais olimpiniais komitetais, tarptautinėmis federacijomis, sportininkų atstovais ir savo komiteto nariais.

Diskusijose daugiausia dėmesio skirta „solidarumo su Ukraina, sankcijų Rusijai ir Baltarusijai bei šių šalių sportininkų statuso temoms“.

The International #Olympic Committee gathers today to decide whether Russian and Belarusian athletes may compete in the #2024ParisOlympics. The @EPPGroup and I once again call on IOC to ban #Russia and #Belarus! ⛔️ https://t.co/yjX9RO5Wdc