„Judame teisinga kryptimi“: Lietuvos jaunieji plaukikai iškovojo 8 medalius ir užėmė ketvirtą vietą Europos čempionate

Čempionate Lietuvos plaukikai ne tik gerino savo asmeninius rezultatus, bet ir pasiekė net keturis naujus Lietuvos rekordus: moterų 4 × 100 m laisvu stiliumi estafetė (I. Jurkūnaitė, I. Visockaitė, S. Plytnykaitė, S. Statkevičius) nuplaukė per 3 min. 42,78 sek., Emilija Pociūtė pagerino savo pačios turėtą Lietuvos rekordą plaukiant 50 m nugara (28,54 sek.), Lietuvos komanda (I. Jurkūnaitė, S. Statkevičius, I. Visockaitė, I. Nainytė) plaukdama 4 x 200 m laisvu stiliumi estafetėje distanciją įveikė per 8 min. 02,15 sek., 4 x 100 m kompleksiniu būdu plaukusios merginos (E. Pociūtė, S. Plytnykaitė, G. Tručinskaitė ir S. Statkevičius) taip pat pagerino Lietuvos rekordą, estafetę įveikusios per 4 min. 05,22 sek.

Europos jaunimo čempionato metu taip pat pagerinti ir 7 amžiaus grupės iki 17 metų rekordai.

Įspūdingą pasirodymą finaluose surengė šešiolikmetis Tajus Juška. Kaunietis per 30 minučių du kart tapo Europos jaunimo čempionu plaukiant 100 m peteliške ir 50 m laisvu stiliumi.

„Ačiū treneriams už pagalbą psichologiškai, už nuostabų treniravimą ne tik baseine, tačiau ir mano, kaip asmenybės augime“, – po antrojo iškovoto aukso medalio sakė T.Juška.

Reitinge pagal iškovotus medalius Lietuva užėmė 4-ąją vietą iš 45 čempionate dalyvavusių šalių, į priekį užleisdama tik Didžiosios Britanijos, Italijos ir Ispanijos sportininkus.

Pasak Vyr. „LTU Aquatics“ jaunimo rinktinių trenerio Kęstučio Steponavičiaus, Lietuvos jaunimo rinktinė dar turi rezervų.

„Iš 45 Europos valstybių Europos jaunimo čempionato bendroje įskaitoje užėmėme 4-ąją vietą – aplenkėme didžiąsias, daugelį metų plaukime dominavusias šalis. Nepaisant didelio karščio, dar rytiniuose plaukimuose pasiekti asmeniniai bei Lietuvos rekordai rodo, kad judame teisinga kryptimi“, – sakė LTU Aquatics prezidentas Saulius Binevičius.

Iš 20 Europos jaunimo čempionato Lietuvos rinktinės sportininkų net 17 pasiekė asmeninius rekordus.

Anot S. Binevičiaus, tokių rezultatų pasiekti padeda kryptinga ir nuosekli sistema: „Daugiametė, centralizuota meistriškumo centrų veikla duoda vaisių – dirbdami išvien, taikydami bendrą metodiką, ugdome sportininkus, galinčius siekti aukščiausių tarptautinių rezultatų.“

S. Binevičius pabrėžė ir viso personalo darbą.

„Ypatinga padėka turi skambėti Europos jaunimo čempionate dirbusiam personalui – kineziterapeutams, kurių dėka sportininkai gavo tinkamą ir reikalingą priežiūrą atsistatymui. Taip pat – rinktinės narių treneriams, kurie viso sezono metu nuosekliai dirbo ir kryptingai siekė užsibrėžtų rezultatų. Labai svarbu ir tai, kad treneriai tikėjo savo veiklos prasme bei sportininkų galimybėmis. Tikėdami tuo, ką darome, ir veikdami bendrystėje, galime pasiekti kur kas daugiau“, – sakė „LTU Aquatics“ prezidentas S. Binevičius.

2025 m. Europos jaunimo plaukimo čempionatas buvo paskutinysis Smiltei Plytnykaitei, kuri trejus metus iš eilės tapo Europos jaunimo čempione.

„Keista pagalvoti, kad prieš ketverius metus pirmą kartą žengiau į šias varžybas, o dabar žengiu į aukštesnį – suaugusiųjų – lygį, kuriame prasideda tikrieji iššūkiai“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė vilnietė.

Per penkerius Europos jaunimo čempionatus S. Plytnykaitė iškovojo 4 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos medalius.

„Esu be galo dėkinga už visus draugus, kuriuos sutikau, nuotykius, kuriuos patyriau, ir pamokas, kurias išmokau per šiuos penkerius Europos jaunimo čempionatus. Didžiulis ačiū mano treneriui Kęstučiui Steponavičiui, kuris tikėjo manimi ir padėjo pasiekti tai, kur esu šiandien. Ir, žinoma, savo paskutinį Europos jaunimo čempionatą užbaigiau su trenksmu — ačiū visai komandai, buvo smagu…“, – „Instagram“ rašė S. Plytnykaitė.

2025 m. Europos jaunimo čempionate S. Plytnykaitė kartu su Sylvia Statkevičiumi tapo vienintelėmis lietuvėmis dalyvavusiomis penkiuose Europos jaunimo čempionatuose iš eilės.

Visiems Europos jaunimo plaukimo čempionate medalius iškovojusiems sportininkams buvo įteikti „Sportland“ dovanų kuponai.

Lietuvos jaunimo rinktinės šią vasarą dar laukia ir pasaulio jaunimo čempionatas.