„Madison Square Garden“ arenoje J. Hokitas žengė į narvą mesdamas iššūkį Cirylui Gane'ui. Pristatymo metu J. Hokitas nusprendė parodyti nepagarbų gestą jį pristatinėjusiam B. Bufferiui. Pats pranešėjas vėliau pripažino, kad to tikėjosi ir netgi svarstė pliaukštelėti kovotojui per ranką, tačiau nusprendė neatsakyti tuo pačiu, suprasdamas, jog tai niekuo geru nesibaigtų. B. Bufferis teigė nesigailintis savo santūrumo.
Įtampa tarp šių dviejų vyrų tvyrojo dar prieš turnyrą. Legendinis pranešėjas anksčiau viešai kritikavo J. Hokitą ir vadino jo komentarus nepagarbiais nuo pat kovotojo atvykimo į UFC organizaciją. Būtent dėl šios priežasties B. Bufferis buvo pasiruošęs galimam išpuoliui.
Trečiadienį socialiniame tinkle „Instagram“ J. Hokitas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame atskleidė tikrąją savo poelgio reikšmę. Kovotojas tikino neturintis jokių asmeninių pykčių, tačiau griežtai reaguojantis į kritiką dėl savo pasirinkto kelio.
„Mano pyktis Bruce'ui Bufferiui nėra didesnis nei bet kuriam kitam žmogui, suprantate, ką noriu pasakyti? Jei tik norite apkalbėti mano pastangas ir tai, kaip uždirbu pinigus, visada sulauksite atitinkamo atsako. Man nesvarbu, kas jūs toks. O man tas viduriniojo piršto gestas reiškia raginimą siųsti velniop profesionalumą“, – socialiniuose tinkluose dėstė J. Hokitas.
Amerikietis įsitikinęs, kad būtent profesionalumas atima iš mišrių kovos menų (MMA) tikrąją esmę, o didėjantys pinigai keičia kovotojų mąstymą ir patį sportą.
„Profesionalumas žudo šį sportą, o tai nutinka, kai atsiranda daugiau pinigų, – vertino J. Hokitas. – Žmonės pradeda žiūrėti į tai per profesionalumo prizmę, todėl ir kovoti pradedama kitaip, stengiamasi tiesiog rinkti taškus. Nebelieka noro primesti savo valią, svarbu tik gražiai ir aštriai atrodyti, bet galiausiai tai juk nėra tikra kova.“
Galiausiai vieningu teisėjų sprendimu C. Gane'ui pralaimėjęs J. Hokitas tikino, kad nutolimas nuo pamatinių vertybių yra didžiulė meškos paslauga sirgaliams.
„Mes esame uždaromi narve, todėl privalome būti gyvuliai, gladiatoriai ir niekada negalime atsisakyti šio mentaliteto, – toliau kalbėjo J. Hokitas. – Svarbiausia yra primesti savo valią, eiti į priekį ir žiūrėti, kas pirmas pasiduos. Būtent todėl tas gestas reiškė, kad profesionalumą reikia siųsti velniop, nes jei mes prarandame supratimą, ką iš tikrųjų atėjome daryti į šį narvą, tai yra meškos paslauga visiems. Yra kaip yra. Daugiau pinigų atneša daugiau profesionalumo, ir tuomet pradedi kitaip vertinti patį sportą. Jei aš galiu tam turėti įtakos, noriu stengtis tai išlaikyti kuo ilgiau, kol dar esu šioje veikloje.“
Socialiniame tinkle „X“ kovotojas pratęsė savo mintis, pabrėždamas glaudų ryšį su auditorija. Prieš tapdamas kovotoju, jis pats buvo tiesiog aistruolis, todėl visada siekia sukurti intrigą tiek narve, tiek už jo ribų.
„Aš tai darau dėl savęs, žinoma, bet taip pat darau tai dėl sirgalių, nes pats buvau vienas iš jūsų. Man iš tikrųjų rūpi, koks produktas yra pateikiamas viešumai“, – rašė J. Hokitas.
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