Jonas Valančiūnas pralaimėjo tiesioginę dvikovą senų laikų konkurentui

Rungtynių nugalėtojas praktiškai išsisprendė antrajame kėlinyje, per kurį „Timberwolves“ pelnė net 44 taškus ir skirtumas tarp komandų pasiekė 28 taškų ribą.

Didžiausias skirtumas tarp komandų buvo trečiojo kėlinio viduryje – 31 taškas.

„Timberwolves“ išsiskyrė geresniu tritaškių pataikymu (40,5 proc. prieš 28,6).

J. Valančiūnas žaidė 22 min. ir per jas pelnė 8 taškus (4/7 dvit., 0/2 trit.), atkovojo 6 kamuolius. Aikštėje jis sutiko R. Robertą, su kuriuo uteniškiui teko rungtis įvairiuose jaunimo čempionatuose, kai krepšininkai atstovavo savo amžiaus Lietuvos ir Prancūzijos rinktines.

R. Gobertas NBA rungtynėse šįkart pelnė 17 taškų ir atkovojo net 21 kamuolį.

Rezultatyviausiai „Pelicans“ ekipoje žaidė 24 taškus pelnęs Brandonas Ingramas, 14 pridėjo Jordanas Hawkinskas.

Nugalėtojams Anthony Edwardsas pelnė 26 taškus ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Karlas-Anthony Townsas pelnė 23, Mike‘as Conley – 12 taškų. Beje, veteranas pataikė net 4 iš 5 savo tritaškių.

J. Valančiūno žaidimo epizodus galite rasti naujienos viršuje esančiame lange.

Rudy Gobert against the Pels:



🔹17 PTS

🔹20 REB (Season High)

🔹2 BLK

🔹80% FG

🔹+ 24



DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR ✋ pic.twitter.com/cLYx0oAU65