JAV vyrų krepšinio rinktinės gynėjo žaidimas Tokijuje pakibo ant plauko

Pranešama, kad vienas rinktinės lyderių Bradley Bealas atsidūrė saviizoliacijoje dėl koronaviruso. Gynėjas ligos simptomų nejaučia, tačiau yra priverstas laiką leisti karantine ir komandai padėti negali.

Maža to, susvyravo ir jo galimybės padėti rinktinei olimpiadoje. Jam liko vos dešimt dienų įgyvendinti sveikatos protokolo sąlygas, nes jau liepos 25-ąją JAV startuos olimpiadoje maču prieš Prancūziją.

Wizards star Bradley Beal has entered health and safety protocols at Team USA camp, placing his return to play status up in the air, sources tell me and @joevardon.