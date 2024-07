Jau netrukus automobiliai lenktyniaus Palangoje: vieno kaina gali siekti ir 700 tūkstančių

Apie įspūdingiausią Lietuvoje autosporto renginį naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ papasakojo pagrindinis renginio organizatorius Darius Jonušis ir žurnalistas Ramūnas Fetingis.

Šios lenktynės yra 25-osios, kuo jos bus ypatingos, ko galime tikėtis?

D. Jonušis: Aš žinau, kaip bus, bus tiesiog wow. Bus didelė konkurencija, turime labai stiprias komandas. Su kiekvienais metais didėja komandų biudžetai, jų profesionalumas. Renginys kiekvienais metais turi daug smulkmenėlių, bet visą bazę stengiamės išlaikyti. Jeigu renginys vyksta jau 25 metus ir sulaukia dėmesio iš beveik viso pasaulio, tai mūsų užduotis yra jo nesugriauti. <...>

Pagrindinė naujovė – super fanų zona, skirta žmonėms, kurie daugiau susiduria su renginiu ir atsiveda vaikus, o jie nori būti arti automobilių, matyti. Į „Pitlane“ zoną, kur vyksta automobilių remontas, jie niekada nebuvo įleidžiami dėl saugumo. O šiemet įrengėme atskirą super fanų zoną su saugumo priemonėmis, į ją šiemet galės patekti ir vaikai.

Lenktynėse visada įdomu pamatyti automobilius, ar galėtumėte papasakoti, kokie jie bus, kokia jų vertė?

D. Jonušis: Visą gamą turim. 1006 km lenktynėse turim pačius greičiausius GT3 klasės automobilius, yra ir „Porche“, ir „Mercedes-Benz“, ir „Audi“. Naujo automobilio kaina siekia 500–700 tūkstančių, neskaičiuojant dalyvavimo kaštų, nes jie irgi yra. Dalyvauja ir SP, GT4, GT Open klasių automobiliai. <...>

Turėsim labai daug istorinių automobilių, šiemet, kaip ir kasmet, bendradarbiaujame su Klaipėdos istorinių automobilių muziejumi. Jie vykdo parodą, daro pravažiavimus. Dar turėsime Mėmelio „Autoshow“ išskirtinių automobilių parodas ir paradus.

Turbūt visi norintys negalės sudalyvauti ir žiūrės transliaciją per TV3 televiziją ar naujienų portalą tv3.lt?

D. Jonušis: Aš norėčiau, kad visi ateitų. Ateikit, niekad per televiziją ar internetą nepamatysi, to, ką gali užuost, išgirst, pajusti. Kai pro tave pravažiuoja automobilis dreba kūnas. Tai yra visiškai skirtinga. Žinoma, tie, kurie negalėsit dėl objektyvių priežasčių, be jokios abejonės, žiūrėkit tiesiogines transliacijas.

Galite papasakoti, nuo kada pradėti žiūrėti ir į ką atkreipti dėmesį?

R. Fetingis: Pačias lenktynes transliuosime per TV6 nuo starto iki finišo, be jokių pertraukų. Tačiau lenktynių savaitė prasideda jau trečiadienį, kai vyksta techninė automobilių apžiūra. Ten visiems galima ateiti visiškai nemokamai ir pasižiūrėti į lenktynininkus ir automobilius iš arti.

Ketvirtadienį Palangos centre, Vytauto gatvėje vyksta „Dynamit Super Sprint“, kur automobiliai jau riaumoja, todėl galima pajausti lenktynių atmosferą. O iškart po pietų jie pradeda treniruotes, o mes jas transliuojame į tv3.lt. Penktadienį ryte vėl treniruotės, o po pietų – kvalifikacinės lenktynės, bus didžiulė drama, didžiulė įtampa, transliuosime per tv3.lt.

Visi sako, kad ilgų distancijų lenktynėse, tokiose kaip mūsų, nėra svarbu, ar startuosi pirmas, ar ketvirtas, bet neįsivaizduojat, kokia drama vyksta. Visi verčiasi per galvas, kad būtinai laimėtų ir iš Susisiekimo ministro rankų gautų taurę, nes tai yra didžiulė garbė. Pernai per kvalifikacines buvo 4 ar 5 kartus pagerintas trasos įveikimo rekordas, nes visi verčiasi per galvą.