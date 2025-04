Japonijoje – visus pribloškęs Maxas Verstappenas, naujoko agonija ir gaisras prie trasos

Praktiškai visą kvalifikaciją dominavo „McLaren“ komanda, tačiau M. Verstappenas „iššovė“ paskutinio bandymo metu, pakildamas į pirmą poziciją. Olandas minimaliai aplenkė abu „Mclaren“ pilotus – britą Lando Norrisą (1:26.995) ir australą Oscarą Piastri (1:27.027).

Monakietis Charlesas Leclercas buvo 4-as („Ferrari“, 1:27.299), o jo komandos draugas britas Lewisas Hamiltonas – tik 8-as (1:27.299). Trečią starto eilę užėmė „Mercedes“ komanda, o 7-ą vietą iškovojo prancūzas Isackas Hadjaras („Racing Bulls“, 1:27.569) – čempionato naujokas visą kvalifikaciją skundėsi problemomis, kurios, kalbama, susijusios su saugos diržu.

It looks like Isack Hadjar is not feeling very comfortable in the car! #F1 #Formula1 #JapaneseGP pic.twitter.com/HUBXfP3ZXC https://t.co/hbUMErX5V0

Į „Red Bull“ gretas persikėlęs japonas Yuki Tsunoda lūkesčių pirmoje kvalifikacijoje nepateisino – užėmė tik 15-ą vietą (1:28.00). Japoną aplenkė net ir 14-ą vietą užėmęs Liamas Lawsonas (1:27.906), kuris iš „Red Bull“ buvo perkeltas į dukterinę „Racing Bulls“ ekipą.

Ispanas Carlosas Sainzas buvo 12-as („Williams“, 1:27.836), bet dar gali gauti baudą, nes aiškiai sutrukdė L. Hamiltonui pradėti greitąjį ratą.

Antroje kvalifikacijos dalyje buvo parodyta raudona vėliava, veiksmą teko stabdyti dėl specifinės Japonijos GP problemos – užsidegusios žolės.

🟥 RED FLAG: The grass is on fire again.



They really got to do something about this. pic.twitter.com/flKOprcQqJ