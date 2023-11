Japonijoje – paskutinis Pasaulio ralio čempionato etapas: kam nusišypsos sėkmė?

REKLAMA

Žvelgiant į vairuotojų įskaitos lentelę, didžiausi pokyčiai gali įvykti dėl antros ir trečios vietos. Šiuo metu antroje vietoje esantis Elfynas Evansas („Toyota“) vos septyniais taškais lenkia trečioje vietoje esantį belgą Thierry Neuville („Hyundai“). Intrigos šiose varžybose gali įnešti ir sėkmingas esto Otto Tanako pasirodymas. Jis bendroje vairuotojų įskaitoje yra ketvirtoje pozicijoje ir atsilieka 29 taškais.

Apskritai, Pasaulio ralio čempionato dalyviai į Japoniją atvyksta aštuntąjį kartą. Praėjusiais metais Japonijos ralis į „WRC“ kalendorių sugrįžo po daugiau nei dešimtmetį trukusios pertraukos, o 2022 m. pergalę šioje šalyje į savo kraitį įsidėjo nuožmusis Thierry Neuville.

Japonijos ralis – koks jis?

Japonijos ralis vyksta iššūkių nestokojančiais, asfaltu padengtais keliais, Aičio ir Gifu prefektūrų kalnuotose vietovėse. Daugelis greičio ruožų – techniški, siauri, besidriekiantys per tankius miškus. Be to, dalyviai turi kovoti nuolat kintančiu sukibimo lygiu, o tai šioms lenktynėms suteikia intrigos.

Laikantis tradicijų, varžybų dalyviai pirmiausia turi įveikti prologą. Jis buvo važiuojamas ketvirtadienio vakarą, o štai sekančią dieną (penktadienį) dalyvių laukia 133 kilometrų siekianti lenktynių distancija. Penktadienį dalyviai turės įveikti septynis greičio ruožus, esančius į šiaurės rytus nuo „Toyota“ miesto.

Šeštadienį lenktynininkai persikels į pietus už Okazakio miesto. Ten jų laukia aštuoni greičio ruožai, kurie drieksis per kalnuotas vietoves, Shinshiro miestą, kol galiausiai organizatorių paruoštos trasos juos sugrąžins į „Toyota“ stadioną.

Sekmadienį ralį užbaigs šeši greičio ruožai, kurie nuves į šiaurės rytus – link Nakatsugawa.Iš viso dalyviai turės įveikti daugiau kaip 300 sportinių kilometrų.

„Toyota“ nori laimėti namų lenktynėse

„Toyota“ šių metų Pasaulio ralio čempionate buvo akivaizdi lyderė. Visgi, būtent jų komandos narys, suomis Kalle Rovanperä, praėjusiame etape užsitikrino Pasaulio čempiono titulą, o pati „Toyota“, surinkusi 504 taškus, yra vienvaldė konstruktorių taurės įskaitos lydėrė. Tačiau to „Toyota“ gamyklinei komandai negana.

Prieš prasidedant Japonijos raliui, „Toyota“ ekipai vadovaujantis Jari-Matti Latvala sakė: „Mūsų tikslas išlieka laimėti Japonijos ralį. Lenktynėse dalyvausime su keturiais sportininkais, kuriems nebereikės jaudintis dėl čempionato baigties“.

Antrąją vietą vairuotojų įskaitoje užimantis Elfynas Evansas taip pat pabrėžia, jog šis etapas svarbus ne tik komandai, bet ir jam asmeniškai: „Japonijos ralis – svarbus man pačiam ir komandai, todėl, akivaizdu, jog norime užbaigti aukšta nata“.

„Nors žinome ko galime tikėtis šiame ralyje, tačiau jame vis tiek išlieka daug nežinomųjų, mat turime per mažai reikiamų duomenų, padėsiančių pasirinkti tinkamus automobilio nustatymus“, – pridūrė jis.

Penktadienį varžybos prasideda 7 val. ryto vietos laiku.