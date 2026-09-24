Janavičius – apie tai, kaip nepalūžta Sirvydis ir kaip Tubelį paversti geriausiu

Jis pasakojo apie savo pirmus darbo metus, ryšį su žaidėjais.
Paklaustas apie Deivido Sirvydžio pasitikėjimą, Ž.Janavičius akcentavo, kad šio žalgirietis tikrai nėra praradęs.
„Visiems sunku, kai dirbi, bet negauni šanso, jo lauki. O jei gauni, gal kartais nepasinaudoji. Sudėtinga, bet esame profesionalai ir mūsų pagrindinis darbas – būti visada pasiruošus. Žinai, kad šansą gausi ir jei juo nepasinaudosi, esi pats kaltas. Pats žinau, kaip sunku sėdėti ir išeiti 2 minutėms. Nežinau, ko jam trūksta. Yra didelė konkurencija, norisi iš jo stabilumo tritaškyje, nes jis metikas – turi gauti ir įmesti. Ties tuo dirba, daro, sunkiai dirba ir vasarą“, – pasakojo Ž.Janavičius.
Jis pasakojo apie juoką kėlusius Moseso Wrighto kaprizus, o taip pat atsakė į klausimą, kaip paversti Ąžuolą Tubelį geriausiu Eurolygos sunkiuoju kraštu.
„Jis imlus, profesionalo charakterio, kovotojas. Emociškai jis labai stabilus, kas labai gerai. Kai kuriuos dalykus norime patobulinti: turime rutiną ir geriname jo pasibaigimą iš po krepšio. Jis turi greitą užbaigimą, bet norisi sukurti arką. Darome užduotis dešine ranka. Čia nėra lengva: esi įpratęs naudoti kairę ranką. Jis pernai gerai metė „spot up“ metimus, pagrindinis tikslas, kad nuo jo nebūtų rizikuojama, kad jis būtų grėsmė. Tikėkimės, kad jis mes panašiu procentu, nors 41 proc. ir sunku išlaikyti“, – sakė jis.
„MISsMATCH“:
00:00 pirmi treniravimo metai
12:00 psichologinis ryšys su žaidėjais
17:00 žaidėjų rutinos
22:40 vasaros įtaka žaidėjams
27:00 ar vertinga keltis ir treniruotis nuo 5 ryto?
30:00 treniruočių specifika
33:00 darbas su mažiau žaidžiančiais
36:00 ar D.Sirvydis nėra nusivylęs?
38:00 kas skiria S.Francisco nuo NBA?
39:49 specifinis darbas su traumingais žaidėjais
43:00 kur yra veterano riba?
49:30 ko labiausiai trūksta K.Akobundu-Ehiogu?
51:30 JV pliusai ir minusai
54:45 S.Browno prasiveržimo potencialas
56:30 ar verta koreguoti S.Lee metimą?
01:02:00 priskirk savybes žalgiriečiui
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