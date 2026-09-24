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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Janavičius – apie tai, kaip nepalūžta Sirvydis ir kaip Tubelį paversti geriausiu

2026-09-24 08:30 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 08:30
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Krepsinis.net – išsamus ir atviras pokalbis su Kauno „Žalgirio“ komandos individualių įgūdžių treneriu Žygimantu Janavičiumi.

Janavičius – apie tai, kaip nepalūžta Sirvydis ir kaip Tubelį paversti geriausiu

Krepsinis.net – išsamus ir atviras pokalbis su Kauno „Žalgirio“ komandos individualių įgūdžių treneriu Žygimantu Janavičiumi.

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Jis pasakojo apie savo pirmus darbo metus, ryšį su žaidėjais.

Paklaustas apie Deivido Sirvydžio pasitikėjimą, Ž.Janavičius akcentavo, kad šio žalgirietis tikrai nėra praradęs.

„Visiems sunku, kai dirbi, bet negauni šanso, jo lauki. O jei gauni, gal kartais nepasinaudoji. Sudėtinga, bet esame profesionalai ir mūsų pagrindinis darbas – būti visada pasiruošus. Žinai, kad šansą gausi ir jei juo nepasinaudosi, esi pats kaltas. Pats žinau, kaip sunku sėdėti ir išeiti 2 minutėms. Nežinau, ko jam trūksta. Yra didelė konkurencija, norisi iš jo stabilumo tritaškyje, nes jis metikas – turi gauti ir įmesti. Ties tuo dirba, daro, sunkiai dirba ir vasarą“, – pasakojo Ž.Janavičius.

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Jis pasakojo apie juoką kėlusius Moseso Wrighto kaprizus, o taip pat atsakė į klausimą, kaip paversti Ąžuolą Tubelį geriausiu Eurolygos sunkiuoju kraštu.

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„Jis imlus, profesionalo charakterio, kovotojas. Emociškai jis labai stabilus, kas labai gerai. Kai kuriuos dalykus norime patobulinti: turime rutiną ir geriname jo pasibaigimą iš po krepšio. Jis turi greitą užbaigimą, bet norisi sukurti arką. Darome užduotis dešine ranka. Čia nėra lengva: esi įpratęs naudoti kairę ranką. Jis pernai gerai metė „spot up“ metimus, pagrindinis tikslas, kad nuo jo nebūtų rizikuojama, kad jis būtų grėsmė. Tikėkimės, kad jis mes panašiu procentu, nors 41 proc. ir sunku išlaikyti“, – sakė jis.

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„MISsMATCH“:

00:00 pirmi treniravimo metai

12:00 psichologinis ryšys su žaidėjais

17:00 žaidėjų rutinos

22:40 vasaros įtaka žaidėjams

27:00 ar vertinga keltis ir treniruotis nuo 5 ryto?

30:00 treniruočių specifika

33:00 darbas su mažiau žaidžiančiais

36:00 ar D.Sirvydis nėra nusivylęs?

38:00 kas skiria S.Francisco nuo NBA?

39:49 specifinis darbas su traumingais žaidėjais

43:00 kur yra veterano riba?

49:30 ko labiausiai trūksta K.Akobundu-Ehiogu?

51:30 JV pliusai ir minusai

54:45 S.Browno prasiveržimo potencialas

56:30 ar verta koreguoti S.Lee metimą?

01:02:00 priskirk savybes žalgiriečiui

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