Jamalas Ben Saddikas po milijoninės pinigų plovimo bylos kovos „Glory 103“ turnyro pagrindiniame mūšyje

Vos prieš keletą savaičių Antverpeno apeliacinis teismas (Belgija) pranešė, kad J. Ben Saddikui skyrė 40 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, iš kurių 20 mėnesių skirta lygtinai. Nuteisti buvo ir J. Ben Saddiko brolis bei dar vienas bendrininkas. Visi 3 vyrai buvo pripažinti kaltais dėl dokumentų klastojimo ir 1,23 mln. eurų „išplovimo“.

„Beyond Kickboxing“ teigimu, nepaisant laisvės atėmimo bausmės, J. Ben Saddikui kalėjime sėdėti nereikės, jei jis laikysis teismo nurodytų griežtų sąlygų. J. Ben Saddikas galės vaikščioti laisvėje ir tęsti karjerą su sąlyga, kad bus sekamas elektroninėmis priemonėmis, tad jam veikiausiai reikės dėvėti apykoję.

