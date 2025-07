Conoras McGregoras ir Mike'as Perry susitiko per BKFC čempionų spaudos konferenciją: „Spalio 11-ąją šoksi man, berniuk“

M. Perry šioje organizacijoje nekovojo nuo 2024 m. balandžio, iš dalies dėl savo bokso kovos su Jake'u Paulu, kuri įvyko liepos mėnesį. Visgi dabar jis sugrįžta, tačiau prieš tai C. McGregoras jam priminė, kas yra BKFC vadovas, mat airis yra šios organizacijos bendrasavininkis.

„Tu sugrįžai tik todėl, kad aš leidau tau sugrįžti, – sakė McGregoras, turėdamas omenyje, kad M. Perry buvo atleistas iš BKFC po pralaimėjimo J. Paului. – Spalio 11-oji yra tavo data, ir tu šoksi man, berniuk. Tu šoksi savininkui, o tada galėsime pasikalbėti.“

REKLAMA

REKLAMA

Prieš šiuos C. McGregoro žodžius M. Perry buvo paklaustas, ar norėtų susikauti su airiu ringe, ir, žinoma, jis išreiškė susidomėjimą tokia galimybe.

REKLAMA

Nors C. McGregoras vis dar turi kontraktą su UFC, jis ne kartą yra pareiškęs norą išbandyti save ringe be pirštinių, o šiame sporte nėra didesnio varžovo nei M. Perry.

Visgi prieš apie tai pagalvojant, C. McGregoras pasakė, kad M. Perry pirmiausia turi įveikti kitą varžovą – UFC veteraną, kurio vardas kol kas neatskleidžiamas.

„Tavo data – spalio 11-oji, M. Perry. Tai bus tavo sugrįžimas ir mes turime velniškai stiprią naujieną apie tavo varžovą, – pareiškė C. McGregoras. – Vienas kiečiausių vyrukų, kada nors kovojusių UFC. Tačiau kai kalba eina apie boksą be pirštinių, jis stos į kovą su tavimi man prieš akis, dėl mano malonumo, o tada aš nuspręsiu, ar tu vertas (kovos su manimi, – aut. past.).“

REKLAMA

REKLAMA

Conor McGregor confronts Mike Perry at the BKFC presser 😭



"You're welcome back because I welcomed you back... You'll dance for me boy."



🎥 @bareknucklefc pic.twitter.com/pBt4bUHnUc — Championship Rounds (@ChampRDS) July 10, 2025

Anksčiau M.Perry buvo užsiminęs, kad norėtų kautis su buvusiu UFC pusvidutinio svorio čempionu Robbie Lawleriu, tačiau neaišku, ar būtent jį C. McGregoras turėjo omenyje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be C. McGregoro ir M. Perry susitikimo, BKFC taip pat paskelbė apie kelis naujus kovotojų kontraktus, bet ryškiausias – tai buvęs pretendentas į UFC vidutinio svorio titulą Yoelis Romero. 48-erių kovotojas, kuris vis dar stebina savo fizinėmis galimybėmis, pereina į kovas be pirštinių po to, kai neseniai dalyvavo „Dirty Boxing“ ringe.

REKLAMA

Šis hibridinis kovos sporto projektas priklauso M. Perry, tačiau dabar Y. Romero prisijungė prie jo ir BKFC gretose.

Taip pat kontraktą su BKFC pasirašė dar vienas buvęs UFC pretendentas į titulą Thiago Santosas.

Prie jų prisijungė ir UFC veteranai Derekas Brunsonas bei Aspenas Laddas, taip pat buvęs bokso pasaulio čempionas Jamesas DeGale’as.