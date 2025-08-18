Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

J.Blažičius baigė karjerą Slovėnijos rinktinėje

2025-08-18 23:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 23:50

Ilgametis Slovėnijos rinktinės gynėjas Jaka Blažičius pranešė apie karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje.

J.Blažičius baigia karjerą rinktinėje (FIBA nuotr.)

Ilgametis Slovėnijos rinktinės gynėjas Jaka Blažičius pranešė apie karjeros pabaigą nacionalinėje komandoje.

0

35-erių slovėnas pirmą kartą savo šalies garbę oficialiame turnyre gynė 2013-ais Europos čempionate, o 2017-ais tapo Senojo žemyno čempionu.

Geriausią turnyrą J.Blažičius sužaidė 2015 m. Europos čempionate, kai vidutiniškai per 27 žaidimo minutes rinko po 12,8 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 10,2 naudingumo balo.

Praeitame sezone Europos taurėje atstovavęs Liublianos „Cedevita Olimpija“ ekipai 196 cm gynėjas sužaidė 19 rungtynių ir jose per 22 minutes vidutiniškai rinko po 9,5 taško, 3,5 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 10,5 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

