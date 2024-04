Įtemptame mače pergalę išplėšę „Timberwolves“ užbaigė „Suns“ sezoną

Pusfinalio serijoje „Timberwolves“ susitiks su Denverio „Nuggets“ ir Los Andželo „Lakers“ poros laimėtoja. „Nuggets“ šiuo metu pirmauja 3-1.

Atkrintamųjų seriją Minesotos krepšininkams laimėti buvo itin saldu, nes tokį pasiekimą jie užfiksavo pirmą kartą nuo 2004 m.

Anthony Edwardsas nugalėtojų gretose per 41 žaidimo minutę surinko 40 taškų (6/10 dvit., 7/13 trit., 7/10 baud.), sugriebė 9 atšokusius kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau po dusyk suklydo ir prasižengė.

"They win a playoff series for the first time in 20 years!"



MINNESOTA IS MOVING ON 🙌🙌🙌 https://t.co/MGKhZuPlvo pic.twitter.com/XbfHLHnHKB

REKLAMA