„Mavericks“ duetą pranokęs „Clippers“ klubas atstatė atkrintamųjų serijoje lygybę

Penktosios serijos rungtynės vyks trečiadienio vakarą Los Andžele.

Paulas George'as ir Jamesas Hardenas nugalėtojams pelnė po 33 taškus ir atliko svarbų vaidmenį ketvirtajame ketvirtyje, padėdami „Clippers“ atsilaikyti prieš Kyrie Irvingo ir Luka Dončičiaus duetą.

„Clippers“ gretose Kawhi Leonardas vėl buvo iškritęs dėl dešiniojo kelio uždegimo po to, kai praleido serijos atkrintamąsias rungtynes, o vėliau žaidė per abi Dalaso pergales.

Kyrie Irvingas Dalaso komandai pelnė 40 taškų, įskaitant akrobatinį dėjimą likus 2:15 min. iki rungtynių pabaigos ir pirmą kartą nuo pirmojo ketvirčio vidurio išvedus „Mavericks“ į priekį 105:104.

Luka Dončičius pelnė 29 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, atlikdamas ketvirtą karjeros atkrintamųjų varžybų trigubą dublį – visus prieš „Clippers“ – nors akivaizdžiai kovojo su dešiniojo kelio skausmais.

Per pirmąjį ketvirtį „Clippers“ pasiekė atkrintamųjų varžybų sezono rekordą – aštuoni tritaškiai, o P. George'as pataikė tris iš jų ir pelnė 16 taškų, taip padėdamas susikrauti persvarą 39:16.

Paul George and James Harden stepped up in a big way for the @LAClippers in Game 4 to even the series at 2-2!



Paul George: 33 PTS | 8 AST | 6 REB | 4 STL | 7 3PM

James Harden: 33 PTS | 7 AST | 6 REB | 4 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/QQJKc9jqWW