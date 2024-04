Fantastiškas Jalenas Brunsonas atvedė „Knicks“ į trečią pergalę serijoje prieš „76ers“

Niujorko komandoje nesustabdomai žaidė Jalenas Brunsonas. Jis per 43 žaidimo minutes surinko 47 taškus (16/26 dvit., 2/8 trit., 9/11 baud.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo metimą, tačiau dusyk prasižengė ir padarė 1 klaidą. Jis sužaidė savo rezultatyviausias karjeros rungtynes atkrintamosiose.

Pralaimėjusiems Joelis Embiidas įmetė 27 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.

Likus žaisti 56 sekundėms J. Brunsono dvitaškis didino „Knicks“ persvarą iki šešių taškų ir tai buvo didžiausias skirtumas paskutiniame ketvirtyje.

BRUNSON FLOATS IT UP. KNICKS BY 6.



Jalen has 45 points... 55.5 seconds to play on ABC. pic.twitter.com/64f0VuIGW9