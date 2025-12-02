Italijos krepšinio žvaigždė Gallinari baigė karjerą

Sportbačius ant vinies pakabino Danilo Gallinari.
Simboliška, kad paskutines oficialias rungtynes veteranas sužaidė Italijos rinktinėje, kuriai atstovavo Europos čempionate.
„Šiandien, dėkingumo pilna širdimi, skelbiu baigiantis karjerą, apie kurią visada svajojau. Karjerą kūriau sunkiu darbu, pasiaukojimu, pergalėmis, pralaimėjimais, su komandos draugais, kurie tapo broliais, trenerių patarimais ir, žinoma, šeima bei draugais, kurie buvo su manimi kiekviename žingsnyje.
Buvo nuostabi kelionė, kupina nesuskaičiuojamų prisiminimų, kuriuos su savimi turėsiu iki gyvenimo pabaigos. Dėkoju visiems, kurie tikėjo manimi, palaikė mane ir dalinosi kekvienu momentu. Jau nesulaukiu kito etapo“, – socialiniuose tinkluose rašė italas.
Italai Europos čempionatą baigė aštuntfinalyje, o D.Gallinari atsisveikinimo žygyje rinko 5,5 taško. 37-erių puolėjui tai buvo trečiasis Europos čempionatas, jis taip pat žaidė 2019-ųjų Pasaulio taurėje ir Tokijo olimpiadoje.
Medalių su rinktine D.Gallinari nėra iškovojęs, bet nuolat buvo viena ryškiausių žvaigždžių didžiuosiuose turnyruose. Geriausias jam buvo 2015-ųjų Europos čempionatas, kai fiksavo 17,9 taško vidurkį.
Italas sužaidė net 16 sezonų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), piką pasiekė 2018–2019 metų sezone, kai atstovaudamas Los Andželo „Clippers“ rinko 19,8 taško.
Iš viso atstovaudamas Niujorko, Denverio, Los Andželo, Oklahomos, Atlantos, Vašingtono, Detroito ir Milvokio klubams NBA jis sužaidė 777 mačus, per 29 minutes fiksavo 14,9 taško (38 procentai tritaškių), 4,7 atkovoto kamuolio bei 1,9 rezultatyvaus perdavimo.
Jaunystėje jis atstovavo Milano klubui, į kurį trumpam buvo sugrįžęs ir 2011-ųjų lokauto metu.
Vis dėlto vienintelį savo titulą D.Gallinari pasiekė psakutiniame sezone, kai atstovaudamas Bajamono „Vaqueros“ tapo Puerto Riko čempionu.
