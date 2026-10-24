Italijoje – „Torino“ pergalė ir Gineičio rezultatyvus perdavimas

Nors Lietuvos rinktinės saugas rungtynes pradėjo ant suolo, į aikštę žengė 51 minutę ir jau po dešimties minučių asistavo individualiai puikiai sužaidusiam gynėjui Rafikui Belghali, kuris pelnė antrą „Torino“ klubo įvartį, o „Torino“ galiausiai namuose 3:2 įveikė „Monza“ ekipą.
Italijos „Serie C“ lygoje Ernestas Gudelevičius žaidė 87 minutes ir padėjo „Altamura“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 2:2 su „Potenza“ klubu.
Eligijus Jankauskas žaidė startinėje Rišon Leziono „Hapoel“ klubo sudėtyje, bet jo ekipa antroje Izraelio lygoje 0:3 pralaimėjo „Hapoel Kfar Shalem“ klubui
Tuo metu kitose antros Izraelio lygos rungtynėse lietuvis Tomas Kalinauskas taip pat žaidė startinėje sudėtyje, bet jo ginamas „Maccabi Bnei Reineh“ klubas išvykoje net 6:0 sutriuškino „Ironi Modiin“ klubo žaidėjus.
Antroje Čekijos lygoje saugas Sidas Praleika liko ant „Karvina“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 3:1 palaužė „Usti nad Labem“ klubą.
Trečioje Portugalijos lygoje Eduardas Jurjonas liko ant „Leca“ klubo suolo ir jo klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo „Pacos Ferreira“ klubui.
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