Toplygos turo anonsas: titulo likimas – kauniečių rankose

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 24 dieną, 17.30 val. Galinė, FK „TransINVEST“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 2:1, 2:1.
Šeštadienį – penktasis šių metų Logistikos derbis.
Vilniaus rajono ekipa pagal prarastus taškus galėjo atsidurti 2-oje vietoje, tačiau apmaudžiai Telšiuose išbarstė poros įvarčių pranašumą ir su 46 taškais rikiuojasi ketvirta. Pergalė šeštadienį priartintų prie vietos kito sezono Konferencijų lygos varžybose užsitikrinimo, o Gargždų „Bangos“ prarasti taškai sekmadienį galutinai tą įtvirtintų. Žemaitijos sostinėje net po beveik septynių mėnesių pauzės aikštėje pasirodė Oscaras Boatengas, pakeitęs tada diskvalifikuotą Edviną Girdvainį. Pastarasis bus sugrįžęs, tiesa, ekipai dar nepadeda Dominykas Barauskas bei Amadou Traore.
Mėlynai balti nelaimėtų rungtynių seriją TOPLYGOJE pratęsė iki devynerių – praėjusi pergalė buvo pasiekta dar liepos pabaigoje. Po praėjusio turo Tado Vilkevičiaus kariauna galutinai sužinojo, kad čempionate užims 8-ąją vietą, likus sužaisti dar dviem mačams. Lietuvos pirmenybėse ekipos prieš tai susitiko septynis kartus ir visų dvikovų metu įvarčius pelnydavo abu kolektyvai. Kiekvieną sykį futbolininkai pelnydavo bent po tris įvarčius, visgi, neužtikrinta šeimininkų gynyba kovojant dėl medalių gali kainuoti brangiai.
Gargždų „Banga“ – FA „Šiauliai“. Spalio 25 dieną, 14.15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:1, 3:1.
Gargždiškių bei šiauliečių akistata bus transliuojama BTV kanalu.
„Banga“ buvo viena iš trijų komandų praėjusiame ture, kurios sulaukė gniuždančio smūgio pridėto laiko metu. Gargždų klubas 5 taškais atsilieka nuo 4-osios vietos, tad tik pergalė leistų tikėtis „TransINVEST“ subyrėjimo, be to, kitos savaitės dvikova Marijampolėje irgi dar turėtų reikšmę. Ilgą laiką FA „Šiauliai“ gargždiškiams buvo labai neparankus varžovas, tačiau per pastaruosius penkis mačus buvo pasiektos trys pergalės bei nė karto nepralaimėta. Vyr. treneris Davidas Afonso ir toliau turės verstis be traumą besigydančio Vaido Magdušausko.
Saulės miesto atstovai praėjusią savaitę oficialių rungtynių nežaidė bei ilgos pertraukos metu varžėsi kontrolinėse akistatose. Nors rezultatai jų metu nebuvo pozityvūs, į rikiuotę sugrįžo vasarą blykstelėjęs, tačiau traumą vėliau patyręs Nedas Garbaliauskas – puolėjas pastarąjį sykį žaidė dar birželio 29 dieną. 2026 metų pirmenybes šiauliečiai užbaigs devinti ir jau gali ruoštis pereinamosioms rungtynėms. Papildoma motyvacija mačui Gargžduose – nutraukti penkerių nelaimėtų tarpusavio rungtynių ruožą, tačiau link to reiks žengti be diskvalifikuoto Martyno Dapkaus.
Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“. Spalio 25 dieną, 17 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 4:0, 1:1.
Panevėžiečiai turi gerą galimybę visiškai priartėti prie „Džiugo“.
Džiugiečiai jau prieš kurį laiką prarado šansus grumtis dėl medalių, be to, lieka itin teorinės galimybės pakovoti dėl paskutinės vietos tarptautinėse varžybose. Labiausiai realus tikslas – lenktyniauti dėl 5-osios vietos, kuri Žemaitijos sostinės komandai būtų geriausias pasiekimas TOPLYGOJE. Savo ruožtu pergalė savo sirgalių akivaizdoje leistų užsitikrinti mažiausiai 6-ąją poziciją. Vis dėlto „Džiugas“ laimėjimu nesidžiaugė jau per šešerias pastarąsias rungtynes bei sekmadienį grumsis be 8-ąją geltonąją kortelę užsidirbusio Valentino Vermeuleno.
Vasaros pabaigoje atrodė, kad panevėžiečiams jau nėra galimybių pakilti iš 7-osios vietos, tačiau Toni Korkeakunno treniruojami futbolininkai per pastaruosius penkis mačus surinko 12 taškų. Laimėjimas Telšiuose leistų deficitą nuo „Džiugo“ sumažinti iki minimalaus bei dar pakovoti dėl 5-osios vietos. Paskutinei sezono atkarpai „Panevėžys“ turi gilią sudėtį ir strategui iš Suomijos neatsiras daug dilemų, kuo dešiniajame krašte pakeisti dėl diskvalifikacijos negalėsiantį žaisti Roką Rasimavičių. Žemaitijos sostinėje panevėžiečiai pralaimėjo tik kartą – tai buvo pastaroji nesėkmė rezultatu 0:4.
„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 26 dieną, 18.45 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 0:1, 2:3.
Ar „Kauno Žalgiris“ artimiausiame ture užsitikrins antrą iš eilės čempiono titulą, bus galima įsitikinti stebint transliaciją BTV kanalu.
Laikinosios sostinės komanda pasiekė itin reikšmingą pergalę Marijampolėje bei su 54 taškais pabėgo nuo artimiausių varžovų. Pirmadienį pasiektas laimėjimas leistų užsitikrinti antrą iš eilės čempiono titulą, lygiosios – eliminuotų iš kovos „Žalgirį“ ir teoriškai lenktynėse dėl aukso paliktų Marijampolės „Sūduvą“, kuri į TOPLYGOS batalijas sugrįš kitą savaitę. „Kauno Žalgirio“ gynyba ketvirtadienį braškėjo akistatoje su Bergeno „Brann“, tačiau, anot stratego Željko Sopičiaus, ryškesnis akcentas bus teikiamas pirmadienio dvikovai, kuri gali padovanoti dar vieną trofėjų.
„Žalgiris“ efektingai baigė namų rungtynių sezoną ir po puikaus laimėjimo prieš „Hegelmann“ pakilo į 2-ąją vietą. Toje pozicijoje žaliai balti gali ir likti, jei nugalės Kaune bei sulauks bent vieno „Sūduvos“ ir „TransINVEST“ pralaimėjimo. Vis dėlto išvykose vilniečiai nespindi – pastaroji pergalė varžovų stadione pasiekta prieš tris mėnesius. Vyr. treneriui Andriui Skerlai starto sudėtyje į puolėjo poziciją pastūmus Stanislavą Bilenkį, neprapuolė tiek pats ukrainietis – geresnį žaidimą pradėjo demonstruoti tiek Paulius Golubickas, tiek Matas Vareika. Pastarasis pasižymėjo per abejas ankstesnes rungtynes.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.