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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U15 futbolo rinktinė po baudinių įveikė latvius

2026-10-23 13:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 13:43
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Maltoje vyksta UEFA „Development“ turnyras, kuriame tarptautinių rungtynių patirties įgija Lietuvos vaikinų iki 15 metų rinktinė. Šiandien Luko Artimavičiaus treniruojama komanda stojo į kovą su Latvijos bendraamžiais.

Lietuvos U15 futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

Maltoje vyksta UEFA „Development“ turnyras, kuriame tarptautinių rungtynių patirties įgija Lietuvos vaikinų iki 15 metų rinktinė. Šiandien Luko Artimavičiaus treniruojama komanda stojo į kovą su Latvijos bendraamžiais.

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Komandos apsikeitė įvarčiais per antrąjį kėlinį. Pirmieji įvarčiu džiaugėsi lietuviai, kuriuos į priekį išvedė Richardo Udovyko taiklus smūgis 57 minutę. Varžovams po poros minučių pavyko išlyginti rezultatą.

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Vadovaujantis UEFA „Development“ turnyro reglamentu, per pagrindinį rungtynių laiką sužaidus lygiosiomis, komandos turi išsiaiškinti nugalėtoją baudinių serijoje.

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Lietuviai šįkart buvo taiklesni už latvius rezultatu 5:4, tad iškovojo papildomą tašką bei antrąją pergalę šiame turnyre.

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Pirmadienį rinktinės sužais savo paskutines rungtynes Maltoje. Lietuvaičių lauks Azerbaidžano bendraamžių iššūkis, o latviai susitiks su maltiečiais.

Vaikinų U15 rinktinių rungtynių preliminari statistika

Lietuva – Latvija 1:1 (0:0), po baudinių 5:4;

Takalio „Centenary“ stadiono kompleksas;

Įvarčiai: 57 min. Richard Udovyk (Lietuva); 60 min. Patriks Pidhačnijs (Latvija);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Laurynas Galkevičius, Kristupas Kavaliauskas, Vincentas Zavackas, Matas Cikanavičius, Jonas Žekonis, Aleksas Ramonas, Rajmond Vilkin, Laurynas Rimgaila, Vilius Kavaliauskas, . Armandas Dulkė, Richard Udovyk.

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Atsargoje: Gustas Uščinas, Gabrielius Dambrauskas, Augustas Paplauskas, Matas Varževičius, Jonas Bagdonas, Mantas Norvaišas, Adomas Lazauskas, Henris Paliušis, Simas Aleknavičius.

Lietuvos vaikinų U15 rinktinės likusių rungtynių tvarkaraštis

Spalio 26 diena (pirmadienis)

14:30 val. Azerbaidžanas – Lietuva.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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