Lietuvos U15 futbolo rinktinė po baudinių įveikė latvius

Komandos apsikeitė įvarčiais per antrąjį kėlinį. Pirmieji įvarčiu džiaugėsi lietuviai, kuriuos į priekį išvedė Richardo Udovyko taiklus smūgis 57 minutę. Varžovams po poros minučių pavyko išlyginti rezultatą.
Vadovaujantis UEFA „Development“ turnyro reglamentu, per pagrindinį rungtynių laiką sužaidus lygiosiomis, komandos turi išsiaiškinti nugalėtoją baudinių serijoje.
Lietuviai šįkart buvo taiklesni už latvius rezultatu 5:4, tad iškovojo papildomą tašką bei antrąją pergalę šiame turnyre.
Pirmadienį rinktinės sužais savo paskutines rungtynes Maltoje. Lietuvaičių lauks Azerbaidžano bendraamžių iššūkis, o latviai susitiks su maltiečiais.
Vaikinų U15 rinktinių rungtynių preliminari statistika
Lietuva – Latvija 1:1 (0:0), po baudinių 5:4;
Takalio „Centenary“ stadiono kompleksas;
Įvarčiai: 57 min. Richard Udovyk (Lietuva); 60 min. Patriks Pidhačnijs (Latvija);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Laurynas Galkevičius, Kristupas Kavaliauskas, Vincentas Zavackas, Matas Cikanavičius, Jonas Žekonis, Aleksas Ramonas, Rajmond Vilkin, Laurynas Rimgaila, Vilius Kavaliauskas, . Armandas Dulkė, Richard Udovyk.
Atsargoje: Gustas Uščinas, Gabrielius Dambrauskas, Augustas Paplauskas, Matas Varževičius, Jonas Bagdonas, Mantas Norvaišas, Adomas Lazauskas, Henris Paliušis, Simas Aleknavičius.
Lietuvos vaikinų U15 rinktinės likusių rungtynių tvarkaraštis
Spalio 26 diena (pirmadienis)
14:30 val. Azerbaidžanas – Lietuva.
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