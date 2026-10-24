Ronaldinho po 10 metų pertraukos grįžta į aikštę oficialioms futbolo rungtynėms

„Ravenna“ patvirtino, kad 2005 metų „Auksinio kamuolio“ laimėtojas vilkės geltonai raudonus komandos marškinėlius ir prisijungs prie savo naujųjų komandos draugų. Šis sugrįžimas vyks per regiono derbį su „Forli“, todėl rungtynės klubui ir sirgaliams turės ypatingą reikšmę.
Apie Ronaldinho galimą pasirodymą Italijoje kalbėta jau kurį laiką. Rugpjūtį brazilas sulaukė sirgalių dėmesio Ravenos paplūdimyje, o klubo prezidentas Ignazio Cipriani tikėjo, kad idėją pavyks paversti realybe. Dabar „Ravenna“ oficialiai patvirtino konkrečią datą ir rungtynes.
Ronaldinho paskutinį kartą oficialiose rungtynėse žaidė 2015 metais, kai atstovavo Brazilijos klubui „Fluminense“. Apie profesionalo karjeros pabaigą jis paskelbė 2018 metais. Per savo karjerą brazilas žaidė „Barcelona“, „Milan“ ir kituose klubuose, 2002 metais su Brazilijos rinktine tapo pasaulio čempionu, o 2005-aisiais buvo pripažintas geriausiu pasaulio futbolininku.
„Ravenna“ šiuo metu rungtyniauja trečioje pagal pajėgumą Italijos futbolo lygoje. Klubas pranešė, kad informacija apie bilietų įsigijimą bus paskelbta vėliau oficialiuose kanaluose. Ronaldinho sugrįžimas jau sulaukė didelio dėmesio, o lapkričio 15-osios derbis turėtų tapti išskirtiniu įvykiu tiek Ravenos sirgaliams, tiek futbolo gerbėjams visame pasaulyje.
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