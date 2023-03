Ištraukti UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalio burtai: laukia „Man City“ ir „Bayern“ akistata

Tikras gigantų mūšis laukia tarp „Manchester City“ ir Miuncheno „Bayern“ klubų.

Titulą ginantys Madrido „Real“ kausis su Londono , „Chelsea“. Taip pat laukia ir intriguojanti italų komandų kova, tarp „AC Milan“ ir „Napoli“.

Visos ketvirtfinalio poros:

„AC Milan“ – „Napoli“

„Man City“ – „Bayern“

„Inter“ – „Benfica“

„Real“ – „Chelsea“

Pusfinalyje „AC Milan“ – „Napoli“ poros nugalėtojai susikaus su „Benfica“ – „Inter“ poros nugalėtojais, o „Real“ – „Chelsea“ poros laimėtojai – su „Man City“ – „Bayern“ nugalėtojais.

Ketvirtfinalio pirmieji susitikimai vyks balandžio 11 ir 12 dienomis, o atsakomosios rungtynės balandžio 18 ir 19 dienomis.

Pusfinaliai numatyti gegužės 9-10 ir 16-17 dienomis, o finalas – birželio 10 d. Atatiurko olimpiniame stadione Stambule (Turkija).

