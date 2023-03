Istorinis momentas: Sabonio vedamas „Kings“ po 17 metų pertraukos užsitikrino vietą NBA atkrintamosiose

Būtent ši vieta garantuoja patekimą į atkrintamąsias varžybas be papildomo „įkrintamųjų“ turnyro. Be to, klubas yra labai arti to, kad pirmajame atkrintamųjų ture turėtų namų aikštės pranašumą.

Istorinėse klubui rungtynėse D. Sabonis per 26,30 min.pelnė 15 taškų, atkovojo 12 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir perėmė vieną kamuolį.

Lietuvis trečiojo kėlinio pabaigoje komandai pirmaujant 19 taškų skirtumu atsisėdo ant suolo ir daugiau aikštėje nepasirodė.

Tai buvo 62-asis lietuvio dvigubas dublis šiame sezone – pagal šį rodiklį D. Sabonis pirmauja visoje NBA lygoje.

Lietuvis stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje taip pat pirmauja ir atkovotų kamuolių kategorijoje (vid. po 12,5).

Rezultatyviausiai „Kings“ gretose žaidė 19 taškų pelnęs Malikas Monkas.

„Kings“ NBA atkrintamųjų skonį pajus pirmą kartą nuo 2005–2006 m. sezono, kuomet klubo spalvas gynė tokie krepšininkai kaip Bonzi Wellsas, Predragas Stojakovičius ir Mike‘as Bibby.

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝐁𝐄𝐀𝐌𝐒 🔦🟣



The Kings have clinched a spot in the #NBAPlayoffs! March 30, 2023

Įdomu tai, kad „Kings“ buvo ilgiausiai į atkrintamąsias nesugebanti prasibrauti komanda tarp visų keturių didžiųjų sporto lygų Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).

Jokia kita profesionali komanda neturėjo tokios ilgos serijos be atkrintamųjų NBA, NHL (ledo ritulys), NFL (amerikietiškas futbolas) ir MBL (beisbolas) lygose.

Šiuo metu „Kings“ Vakarų konferencijoje užima 3 vietą, o reguliariajame sezone D. Sabonio klubui liko sužaisti dar 6 rungtynes.

D.Sabonis