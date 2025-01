Istorinis įvykis: pasaulio čempiono titulą pasidalino du šachmatininkai

Finale M. Carlsenas pirmavo 2:0, tačiau Rusijos šachmatininkas laimėjo kitas dvi partijas ir išlygino rezultatą. Po to sekė pratęsimas ir dar trys partijos, bet visos jos baigėsi lygiosiomis.

Norvegas tuomet pasiūlė skelbti lygiąsias ir pasidalinti titulą. Galiausiai pagalvojęs rusas sutiko.

Nors kai kurie šį sprendimą kritikavo, bet, anot pačių sportininkų, jie jau buvo pavargę ir neaišku, kada būtų paaiškėjęs nugalėtojas.

Priminsime, kad M. Carlsenas iš pradžių buvo pasitraukęs iš čempionato po to, kai pažeidė aprangos kodo taisykles. Galiausiai po to norvegas apsigalvojo.

History has been written today! #RapidBlitz



We have two 2024 FIDE World Blitz Champions! Congratulations 👏 👏 pic.twitter.com/nFFslLaYM9