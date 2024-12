Šachmatų genijus skandalingai pasitraukė iš pasaulio čempionato: „Užsikru*kit“

Pagal Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) taisykles, varžybų dalyviai negali vilkėti džinsų ir buvo paprašyta M. Carlseno skubiai persirengti.

Daugkartinis pasaulio čempionas tą daryti kategoriškai atsisakė, sulaukė 200 JAV dolerių baudos ir palikdamas turnyrą sukritikavo FIDE.

Kalbėdamas su Norvegijos transliuotoju NRK, M. Carlsenas taip pat patvirtino, kad nedalyvaus renginio Blic varžybose.

„Aš pavargau nuo FIDE, todėl daugiau to nenoriu. Nenoriu su jais turėti nieko bendra. Atsiprašau visų palaikančių mane gimtinėje – gal tai kvailas principas, bet nemanau, kad tai smagu“, – sakė jis.

M. Carlsenas yra 5 kartus pasaulio klasikinių šachmatų čempionas, 5 kartus greitųjų šachmatų pasaulio čempionas ir 7 kartus Blic šachmatų nugalėtojas.

Skaičiuojama, kad norvego turtas šiuo metu gali siekti 25 mln. JAV dolerių.

Po varžybų žiniasklaidai jis teigė, kad elgėsi vedamas principų.

„Aš sakiau, kad persirengsiu rytoj, bet jie sakė, kad turiu paskeisti rūbus dabar ir man tai tapo principo reikalu. Sąžiningai, šiuo metu esu per senas, kad tai per daug man rūpėtų. Jei jie nori tai padaryti, aš tikriausiai išvyksiu ten, kur oras yra šiek tiek gražesnis“, – nesikrimto jis ir tai pat ant trijų raidžių pasiuntė FIDE.

MAGNUS CARLSEN QUITS FIDE 🤯



Magnus has quit FIDE World Rapid & Blitz Chess Championship (and possibly all of FIDE tournaments) after getting DQ for violating their dress code.



Magnus was wearing jeans and was asked to change into trousers.



His response: I'M OUT, F**K YOU! pic.twitter.com/gADdMzDxVx