Tragiška 35-erių boksininko mirtis: pagerinęs Tysono rekordą prieš savaitę metė iššūkį Paului

P. Bamba išgarsėjo šiemet dėl savo pasiekimo, kuris padėjo jam susilyginti su legendiniu Mike'u Tysonu ir net jį pranokti.

Paskutinėje savo kovoje P. Bamba nokautu įveikė meksikietį Rogelio Medina, o per kalendorinius metus daugiau pergalių prieš tai yra buvęs iškovojęs tik legendinis M. Tysonas.

Boksininkas 2024 metais nokautais laimėjo net 14 kovų, o 1986 metais M. Tysonas į nokautą pasiuntė 13 varžovų ir tapo pasaulio čempionu.

Apie netikėtą sportininko mirtį pirmasis pranešė garsus reperis Ne-Yo, kuris buvo jo vadybininku. Tiksli mirties priežastis neatskleidžiama.

Iš viso P. Bamba per karjerą kovėsi 22 kartus profesionaliai ir iškovojo 19 pergalių. Net 18-a iš jų buvo pasiektos nokautais.

‼️ Paul Bamba won his bout last night and became the WBA-NABA Cruiserweight Champion 🥊🏅



[Via - @PaulLABamba on IG] pic.twitter.com/rVb1k9QPdQ