Pasaulio smiginio čempionate – tobulas 9 strėlyčių legas: australui atnešė 72 tūkst. eurų premiją

Australas D. Heta (PDC-9) netikėtai 3:4 krito prieš anglą Luke‘ą Woodhouse‘ą (PDC-35) ir net nepateko į aštuntfinalį. Australo neišgelbėjo ir tai, kad jis sužaidė idealų 9 strėlyčių legą, tapdamas vos antru tai padariusiu žaidėju šių metų čempionate. Už idealų legą D.Hetai atiteko 60 tūkst. svarų sterlingų (apie 72 tūkst. eurų) premija.

D.Heta tobulą legą šventė itin audringai, o jį sveikino ir pats L.Woodhouse‘as, kėlęs varžovo ranką į viršų.

„Aš džiaugiausi ne ką mažiau už Damoną, kai jis sužaidė tą idealų legą (juokiasi – aut. past.). Smagu, kad vėliau man pavyko atsitiesti. Nugalėti tokio lygio žaidėją kaip Demonas yra ypatinga“, – po pergalės sakė L.Woodhouse‘as.

Istorija rodo, kad 9 strėlyčių legas toli gražu ne visada atneša pergalę žaidėjams pasaulio čempionatuose. Iš 16 ankstesnių tokių mačų tik 7 laimėjo tas žaidėjas, kuris sužaisdavo idealų legą.

Hitting nine-darters at the World Championship isn't necessarily a recipe for success... pic.twitter.com/8NZtYUhN7Y