Istorinį rezultatą pademonstravęs Sabonis padėjo „Kings“ ištraukti pergalę

Domantas Sabonis aikštelėje demonstravo nuostabų žaidimą – lietuvis pataikė visus 12 metimų iš 12 ir su tokiu rezultatu sužaidė rezultatyviausias „Kings“ rungtynes nuo 1978 m. Per 37 min. jis pelnė 28 taškus (10/10 dvit., 2/2 trit., 2/3 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Tokį 100 proc. taiklumą anksčiau yra rodę tik du žaidėjai – Wiltas Chamberlainas ir Karlas Malone'as.

Sabonis (12-of-12 FG) became just the third player in NBA history with multiple perfect shooting performances on 12 or more FGA.



He joins Wilt Chamberlain (6) and Karl Malone (2). pic.twitter.com/4idrLgy1L3