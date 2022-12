McCollumas pakartojo Valančiūno rekordą, o „Pelicans“ šventė dar vieną pergalę

Nors buvo arti dvigubo dublio, J. Valančiūnas šiose rungtynėse nesužibėjo. Per 27 min. jis pelnė 10 taškų (4/9 dvit., 2/2 baud.) ir atkovojo 9 kamuolius. Anksčiau pelnytą lietuvio rekordą aikštelėje pakartojo CJ McCollumas.

Dar iki ilgosios pertraukos krepšininkas sumetė septynis tritaškius, prieš tai tokį rezultatą buvo pademonstravęs J. Valančiūnas, Ryanas Andersonas ir Peja Stojakovičius. Iš viso CJ McCollumas sumetė 11 tritaškių, o tai – naujasis Naujojo Orleano komandos rekordas.

