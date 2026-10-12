Įspūdingos trys dienos plaukimo pasaulyje: užfiksuoti net trys pasaulio rekordai

T. Matsushita ankstesnį pasaulio rekordą pagerino 0.48 sek. D. Seto geriausią rezultatą buvo užfiksavęs 2019 metų gruodį Tarptautinės plaukimo lygos varžybose.
🚨 TOMOYUKI MATSUSHITA 🇯🇵 FAIT TOMBER LE RECORD DU MONDE DU 400M 4 NAGES (25M) !!! Lors des championnats du Japon, l’impressionnant japonais, âgé de 21 ans, a réalisé 3:54.33 🤯 effaçant le chrono de son compatriote Daiya Seto 3:54.81 (2019). #Natation https://t.co/g3Sq5B2CCtREKLAMAREKLAMA— MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) October 11, 2026
Rekordinį plaukimą japonas pradėjo 53.22 sek. rezultatu peteliške. Plaukdamas nugara jis 200 m žymą pasiekė per 1 min. 53.61 sek., o krūtine įveikęs kitą atkarpą ties 300 m riba turėjo 2 min. 59.05 sek. rezultatą. Paskutinius 100 m laisvuoju stiliumi T. Matsushita nuplaukė per 55.28 sek.
Japonas yra viena ryškiausių savo šalies plaukimo žvaigždžių. 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse jis iškovojo sidabro medalį 400 m kompleksinio plaukimo rungtyje. Antrąją vietą šioje distancijoje T. Matsushita užėmė ir 2025 metų pasaulio čempionate Singapūre, o Ramiojo vandenyno čempionate tapo nugalėtoju.
Pastarosiomis savaitėmis trumpajame baseine pasiekti ir kiti pasaulio rekordai. Pasaulio taurės varžybose rusas Jegoras Kornevas 100 m laisvuoju stiliumi distancijoje pakartojo pasaulio rekordą (44.84 sek.), o 50 m peteliške nuplaukė per rekordinį laiką – 21.28 sek. Tuo metu Pietų Afrikos Respublikos atstovas Pieteris Coetze 50 m plaukimo nugara rungtyje pasiekė pasaulio rekordą – 22.09 sek.
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