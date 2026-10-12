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TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Įspūdingos trys dienos plaukimo pasaulyje: užfiksuoti net trys pasaulio rekordai

2026-10-12 22:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-12 22:00
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Japonas Tomoyuki Matsushita pasiekė pasaulio rekordą 400 m kompleksinio plaukimo rungtyje trumpajame baseine. Sekmadienį Japonijos trumpo baseino čempionate jis distanciją įveikė per 3 min. 54.33 sek. ir pagerino beveik septynerius metus gyvavusį tėvynainio Daiyos Seto rekordą (3 min. 54.81 sek.).

Tomoyuki Matsushita | Stop kadras

Japonas Tomoyuki Matsushita pasiekė pasaulio rekordą 400 m kompleksinio plaukimo rungtyje trumpajame baseine. Sekmadienį Japonijos trumpo baseino čempionate jis distanciją įveikė per 3 min. 54.33 sek. ir pagerino beveik septynerius metus gyvavusį tėvynainio Daiyos Seto rekordą (3 min. 54.81 sek.).

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T. Matsushita ankstesnį pasaulio rekordą pagerino 0.48 sek. D. Seto geriausią rezultatą buvo užfiksavęs 2019 metų gruodį Tarptautinės plaukimo lygos varžybose.

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Rekordinį plaukimą japonas pradėjo 53.22 sek. rezultatu peteliške. Plaukdamas nugara jis 200 m žymą pasiekė per 1 min. 53.61 sek., o krūtine įveikęs kitą atkarpą ties 300 m riba turėjo 2 min. 59.05 sek. rezultatą. Paskutinius 100 m laisvuoju stiliumi T. Matsushita nuplaukė per 55.28 sek.

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Japonas yra viena ryškiausių savo šalies plaukimo žvaigždžių. 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse jis iškovojo sidabro medalį 400 m kompleksinio plaukimo rungtyje. Antrąją vietą šioje distancijoje T. Matsushita užėmė ir 2025 metų pasaulio čempionate Singapūre, o Ramiojo vandenyno čempionate tapo nugalėtoju.

Pastarosiomis savaitėmis trumpajame baseine pasiekti ir kiti pasaulio rekordai. Pasaulio taurės varžybose rusas Jegoras Kornevas 100 m laisvuoju stiliumi distancijoje pakartojo pasaulio rekordą (44.84 sek.), o 50 m peteliške nuplaukė per rekordinį laiką – 21.28 sek. Tuo metu Pietų Afrikos Respublikos atstovas Pieteris Coetze 50 m plaukimo nugara rungtyje pasiekė pasaulio rekordą – 22.09 sek.

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