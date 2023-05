Įspūdingas latvių žygis: pasaulio ledo ritulio čempionate iškovojo bronzą

Kaip ir pusfinalyje prieš Kanadą, taip ir kovoje dėl trečiosios vietos latviai dažnai buvo priekyje – iš pradžių jie išsiveržė pirmame kėlinyje, kai pasižymėjo Roberts Bukarts (7:49).

Visgi jau po poros minučių amerikietis Rocco Grimaldi (9:45) rezultatą išlygino. Po beveik septynių minučių Janis Jaks (16:08) dar kartą išvedė latvius į priekį, bet prieš pat kėlinio pabaigą R. Grimaldi (19:03) vėl išlygino rezultatą – 2:2.

Rocco Grimaldi with his second goal of the period to even it back up! pic.twitter.com/QLzaVqxBpw