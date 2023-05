Pergalė braliukams išsprūdo: dukart pirmavusi Latvija pusfinalyje pralaimėjo Kanadai

Latviai pirmieji išsiveržė į priekį, kai Dans Locmelis (8:18) pakartojo komandos draugo smūgį. Nors antrojo kėlinio antroje pusėje kanadietis Samuelis Blaisas (35:32) rezultatą išlygino, tačiau jau po minutės Rudolfs Balcers (36:38) dar kartą pradžiugino Latvijos sirgalius ir antrą kartą išvedė savo komandą į priekį – 2:1.

Vadžias į savo rankas kanadiečiai perėmė trečiame kėlinyje, kai Jackas Quinnas (40:45) rezultatą išlygino, o netrukus Adamas Fantilli (48:56) pirmą kartą persvėrė rezultatą Kanados rinktinės naudai – 3:2.

Antrasis latvių įvartis:

Latviai vartininką šeštuoju aikštės žaidėju pakeitė likus 54 sekundėms, tačiau jau po 21 sekundės Scottas Laughtonas (59:17) įmušė į tuščius vartus ir Kanada pateko į pasaulio čempionato finalą.

Latvija atliko 22 metimus, tuo tarpu Kanada – 36.

Adam Fantilli picked a perfect time to score his first goal of the tournament.



Nice goal, too.



Canada leads Latvia 3-2 in the third period. pic.twitter.com/6bzhOiR63G