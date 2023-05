Įspūdingai žaidę latviai ant menčių paguldė Šveicariją ir įšoko į pasaulio čempionato atkrintamąsias

Dramatiškai paskutinį kelialapį į atkrintamąsias iškovojo Latvijos rinktinė, kuri du kartus pirmavo, sykį atsilikinėjo, tačiau sugebėjo per pagrindinį laiką išplėšti lygiąsias 3:3 su neabejotina grupės lydere Šveicarija ir to užteko, kad jie aplenktų Slovakiją bei užimtų ketvirtą vietą grupėje.

Nors latviai jau džiaugėsi vien pratęsimu ir iškovotu kelialapiu, tačiau jie sugebėjo ir pratęsimo metu pelnyti pergalingą įvartį bei šventė pergalę rezultatu 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).

Pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių ir net be baudos minučių. Jame šveicarai atliko 9 smūgius į vartus, tuo tarpu latviai – 8.

Antrąjį kėlinį latviai pradėjo fantastiškai – po šveicarų klaidos savo zonoje Latvijos rinktinės žaidėjai puikiai uždengė matomumą šveicarų vartininkui, o Ralfas Freibergsas tolimu smūgiu įmušė pirmąjį rungtynių įvartį – 1:0.

Kurį laiką po šio įvarčio latviai žaidė penkiese prieš tris, tačiau tuo pasinaudoti nesugebėjo, o išsilyginus sudėtims, šveicaras Kevinas Fiala (26:02) po išmetimo latvių zonoje gražiu metimu į vartų viršų išlygino rezultatą – 1:1.

Visgi lygybė truko vos 32 sekundes – į greitą ataką išbėgęs latvis Rodrigo Abols (26:34) kurioziškai įmušė dar vieną įvartį ir sugrąžino latviams minimalų pranašumą – 2:1.

Trečiojo kėlinio pradžioje latviai prasižengė, tačiau šveicarai kiekybinės persvaros neišnaudojo. Visgi tik žaidėjui išėjus iš nubaustųjų žaidėjų suolelio, Marco Miranda (47:03) smūgiu iš arti dar kartą išlygino rungtynių rezultatą – 2:2.

Latvia is heading to the quarter-finals!🇱🇻🎉 #SUILAT #IIHFWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/iSrnGDdrD1