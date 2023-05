To dar nebuvo: pasaulio čempionate latviai po pratęsimo palaužė čekus

Latviai trečiose čempionato rungtynėse savų sirgalių akivaizdoje po pratęsimo 4:3 (0:1, 1:2, 1:0) palaužė iki tol be pralaimėjimų žengusią Čekiją, kurios iki šol pasaulio čempionatų istorijoje nebuvo įveikusi.

Iki tol geriausiai oficialiose rungtynėse buvo sužaista dar 2006 m. pasaulio čempionate, kai rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1.

Čekus į priekį pirmajame kėlinyje išvedė Davidas Nemecekas (8:25), tačiau latviai puikiai sužaidė antrojo kėlinio pradžią ir per 62 sekundes sugebėjo persverti rezultatą, kai po įvartį pelnė Rihards Bukarts (22:16) bei Martins Dziekals (23:18). Visgi netrukus rezultatą išlyginti sugebėjo Dominikas Kubalikas (29:21).

Trečiojo kėlinio pradžioje latvius į priekį išvedė Oskars Cibulskis (45:22) ir kai jau latviai buvo labai arti to, kad pateiktų sensaciją, čekai ištampė latvių gynybą ir likus vos 3 minutėms iki pagrindinio laiko pabaigos Michalas Kempny (56:58) rezultatą išlygino – 3:3.

