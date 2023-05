Pasaulio ledo ritulio čempionate du greitus įvarčius pelnę latviai nugalėjo Norvegiją

Savų sirgalių palaikomi latviai 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) nugalėjo turnyrinės lentelės kaimynę Norvegiją bei bent jau trumpam pakilo į ketvirtą B grupės vietą.

Jeigu pirmajame kėlinyje komandos pasižymėjo tik baudos minutėmis – latviai taisykles pažeidė 4 kartus, norvegai – 2 – tai antrojo kėlinio pradžioje Latvijos rinktinė pelnė du greitus įvarčius.

Pačioje kėlinio pradžioje norvegas Thomas Bergas-Paulsenas sėdo ant nubaustųjų žaidėjų suolelio, o daugumą išnaudojo Rodrigo Abols (23:14), o vos po 39 sekundžių Toms Andersons (23:53) padidino latvių persvarą iki dviejų – 2:0.

And the fans go crazy! Rodrigo Abols opens the scoring for @lhf_lv.🇱🇻🔥 #LATNOR #IIHFWorlds pic.twitter.com/G9QQEOoGAb

