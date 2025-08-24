Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Volodymyras Zelenskis valstybinį apdovanojimą skyrė ir Andriui Kubiliui

2025-08-24 21:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 21:12

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus 143 užsienio piliečiams už jų reikšmingą indėlį stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, remiant Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą, dalyvaujant labdaringoje veikloje ir populiarinant Ukrainą pasaulyje.

Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus 143 užsienio piliečiams už jų reikšmingą indėlį stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą, remiant Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą, dalyvaujant labdaringoje veikloje ir populiarinant Ukrainą pasaulyje.

4

Užsienio piliečiams buvo skirti įvairūs apdovanojimai – įskaitant Princo Jaroslavo Išmintingojo ordiną, ordiną „Už nuopelnus“, Princesės Olgos ordiną, Darbo ir Pergalės medalį bei prezidento apdovanojimą – Ivano Mazepos kryžių.

Tarp apdovanotųjų pirmojo laipsnio Princo Jaroslavo Išmintingojo ordinu buvo Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa, Čekijos Respublikos prezidentas Petras Pavelas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, o taip pat ir Andrius Kubilius, šiuo metu einantis ES gynybos ir kosmoso reikalų komisaro pareigas.

