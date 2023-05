Istorinio Latvijos pasiekimo atgarsiai – gėlės prie Švedijos ambasados ir minios džiūgaujančių sirgalių

Įvarčius rungtynėse įmušė Danas Ločmelis, Miksas Indrašis ir Janis Jaksas, o Rihards Bukarts atliko tris rezultatyvius perdavimus. Arturs Šilovs atrėmė 40 Švedijos rinktinės įmuštų įvarčių. Šeštadienį Tamperėje 14:20 val. vyksiančiame pusfinalyje latviai žais su Kanados rinktine.

Latvijos rinktinės puolėjas Rodrigo Abols pabrėžė komandos indėlį į istorinę pergalę pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.

„Tai didžiulis pasididžiavimo jausmas ir galbūt net iki galo nesupratau, kas įvyko. Nemanau, kad kada nors anksčiau esu žaidęs su tokia komanda“, – sakė R. Abolsas.

Po istorinės pergalės socialiniuose tinkluose pasklido daugybė įrašų sveikinančių komandą su nuostabiu pasiekimu.

Užfiksuotose nuotraukose matoma, kaip prie Švedijos, prieš kurią ir laimėjo latviai, ambasados Rygoje sirgaliai nešė gėles.

„Kokia naktis! Vakarėlis prie ambasados, kurio nesinorėjo baigti. Sveikinimai Latvijai!” – po nuotraukomis skelbiama „Twitter“ įraše.

What a night! 🇱🇻🇸🇪

The party never wanted to end outside the embassy 💐🌷🌻🌸

Congratulations Latvia🇱🇻! pic.twitter.com/2SRW0IVu32 — Sweden in Latvia (@SwedeninLV) May 25, 2023

Vaizdo įrašuose matoma, kaip minios sirgalių džiūgauja fanų zonoje, o pakalbinti latviai neslepia susižavėjimo ir sako, kad dabar keliaus į Suomiją palaikyti komandos tolimesniuose mačuose.

„Net negaliu patikėti. Žinoma, mes turime stiprią komandą, bet tai nepakartojama akimirka“, – sakė pakalbinta fanė.

Gerbėjai gyrė mažą šalį už tai, kad ji išaugino daug nepakankamai įvertintų ledo ritulininkų, pabrėždami išskirtinį komandos pasirodymą ir šio svarbaus pasiekimo svarbą:

„Viskam yra pirmas kartas! Tas momentas atėjo ir LATVIJAI. Maža šalis, kurioje yra daug gerų nepakankamai įvertintų ledo ritulininkų.“

#IIHFWorlds #YesWeCan

IIHF fan zone in Rīga, after Latvia beat Sweden 3-1 and qualified for semifinal. pic.twitter.com/AoRn2YQIz4 — Kārlis Eihenbaums 🇱🇻 (@KEihenbaums) May 25, 2023

Užfiksuota Latvijos sirgalių aistra ir atsidavimas ledo rituliui, leidžiantis suprasti, kad jų nepaliaujama parama ir meilė šiai sporto šakai pagaliau atsipirko. Tai buvo triumfo akimirka tautai, kuri to tikrai nusipelnė.