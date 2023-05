Pasaulio ledo ritulio čempionate JAV „sausai“ įveikė čekus ir pusfinalyje susikaus su vokiečiais

Tai skaudi turnyro pabaiga, daugelio nuomone, geriausiai kada nors suburtai Šveicarijos ledo ritulio komandai. Laimėję pirmąsias šešerias rungtynes per pagrindinį laiką, jie baigė grupės etapą pralaimėjimu per pratęsimą Latvijai, o po to nusileido ketvirtfinalyje.

Nors po pirmojo vokiečių įvarčio Šveicarai išlygino rezultatą ir bandė sugrįžti į rungtynes, Vokietija buvo negailestinga. Dar du kartus taikliai į vartus ritulį pasiuntę ledo ritulininkai šventė pergalę 3:1.

Tuo tarpu JAV susitikimas su Čekijos rinktine pastariesiems baigėsi „sausai“. Po vieną įvartį kiekviename kėlinyje įmušę amerikiečiai baigė rungtynes 3:0. Kol kas JAV rinktinė čempionate eina nesuklupdama – aštuonios pergalės iš aštuonių.

Šįvakar 20:20 val. kitose ketvirtfinalio rungtynėse susikaus Kanados ir Suomijos ledo ritulininkai bei Švedijos ir Latvijos rinktinės.