Įspūdinga pabaiga: paskutinis mačo metimas nulėmė Švedijos pergalę ir auksą Europos rankinio čempionate

Švedai buvo priekyje beveik visą pirmąjį kėlinį, bet nė karto neįgijo didesnės nei 2 įvarčių persvaros. Paskutinėmis pirmojo kėlinio minutėmis ispanai pirmą kartą persvėrė rezultatą savo naudai (12:11). Tą trapią persvarą ispanai išlaikė iki pirmojo kėlinio pabaigos.

Po pertraukėlės ispanai keletą kartų įgijo 2 įvarčių persvarą (14:12, 15:13, 16:14, 17:15), tačiau toliau „pabėgti“ nuo švedų jiems nesisekė. Švedai galiausiai atstatė pusiausvyrą ir netrukus patys išsiveržė į priekį (19:20). Vėliau ilgai tęsėsi kova įvartis į įvartį. Ispanai susikomplikuoti situaciją sugebėjo žaisdami daugumoje. Jie prarado kamuolį, Hampusas Wanne nubėgo į greitą puolimą ir vienas prieš vieną nesunkiai nuginklavo ispanų vartininką. Taip likus žaisti apie 6 min. jie atitrūko 2 įvarčiais (23:25).

Švedai vienu metu jau turėjo progą atitrūkti 3 įvarčiais, bet suklydo, o ispanai tuo pasinaudojo. Jie surengė 2 rezultatyvias atakas ir panaikino turėtą deficitą (26:26), priešpaskutinę kėlinio minutę padidindami įtampą iki maksimumo. Švedai netrukus vėl įstrigo varžovų gynyboje – jų metimas buvo blokuotas. Tai suteikė progą ispanams po labai ilgos pertraukos išsiveržti į priekį paskutinę kėlinio minutę. Visgi, jie savo galimybę iššvaistė, po pertraukėlės surengė keistą ataką, nesulaukė teisėjo švilpuko ir švedai nesunkiai apsigynė.

Tuomet jau švedai turėjo 19 sek. išplėšti auksą. Tiksint paskutinėms sekundėms ispanai prasižengė ir į jų vartus buvo skirtas 7 m baudinys. Lemiamą metimą atlikti stojo Niclasas Ekbergas. Milžinišką spaudimą jautęs švedas susitvarkė su įtampa, nuginklavo ispanų vartininką ir šiuo metimu išplėšė pergalę finale.

