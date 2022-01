Europos rankinio čempionato finale susikaus Ispanija ir Švedija

Prancūzai labai užtikrintai pradėjo rungtynes ir per keletą minučių susikrovė 4 įvarčių persvarą (1:5, 2:6, 3:7). Visgi, kėlinio viduryje švedams pavyko įsižaisti ir savo spurtu 4:0 jie pirmą kartą persvėrė rezultatą (11:10). Prancūzai vėliau puolė neblogai, bet švedų atakos buvo dar efektyvesnės ir jie prieš pertrauką atitrūko 3 įvarčių skirtumu (17:14).

Antrojo kėlinio pradžioje švedų persvara pasiekė rekordinę atžymą (19:14). Tiesa, toks skirtumas laikėsi neilgai. Prancūzai pradėjo artėti prie švedų ir vėliau ilgą laiką turėjo 2-3 įvarčių deficitą. Likus žaisti 7 min. švedai vėl kiek nutolo (31:27), bet žiūrovo akiai patraukliose rungtynėse tai dar nebuvo intrigos pabaiga. Prancūzams pavyko atsitiesti ir tris kartus priartėti iki minimumo (32:31, 33:32, 34:33).

Pirmus du sykius švedai iš karto atsakydavo įvarčiais ir neleisdavo pagalvoti apie rezultato išlyginimą. Visgi, likus 16 sek. švedai suklydo ir prancūzai gavo progą išsigelbėjimui. Likus žaisti 7 sek. Ludovicas Fabregasas atliko metimą į švedų vartus, tačiau nuginkluoti fantastiškai sužaidusio švedų vartininko Andreaso Palickos nepajėgė ir šie galėjo švęsti įspūdingą pergalę.

🤩 An incredible save from Andreas Palicka wins the match for @hlandslaget 🇸🇪 & sends them to the #ehfeuro2022 final 🎊 pic.twitter.com/KL1ocx6XoP