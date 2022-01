Įtemptame Europos rankinio čempionato mažajame finale – skambi danų pergalė

Rungtynių apžvalga:

Pirmajame kėlinyje danai nė karto nepirmavo ir turėjo naikinti 4 įvarčių deficitą (5:9). Pirmą kartą į priekį danai išsiveržė tik 39-ą minutę (19:18). Netrukus jie pratęsė puikią savo atkarpą, pelnė dar 2 įvarčius paeiliui ir atitrūko jau 21:18. Visgi, palaužti prancūzų taip lengvai jiems nepavyko. Olimpiniai čempionai atsakė spurtu 4:0 ir vėl persvėrė rezultatą.

Likus žaisti 10 min. iki antrojo kėlinio pabaigos prancūzai įgijo 2 įvarčių pranašumą (24:26). Tuomet danai per minutę sumetė 2 įvarčius, prancūzai suklydo ir rezultatas tapo lygus. Vėliau kova vyko įvartis į įvartį (27:27, 28:28). Prasidėjus paskutinei kėlinio minutei danams pavyko išsiveržti į priekį – pasižymėjo Lasse Svanas. Po pertraukėlės į aikštę grįžę prancūzai sugebėjo išsigelbėti – likus 33 sek. įvartį pelnė Dika Memas, kai kamuolys netikėtai pakeitė skriejimo kryptį ir atsidūrė vartuose. Danai dar pabandė išplėšti pergalę, bet Hanso Mensingo metimas buvo blokuotas.

Pratęsimą danai pradėjo nuostabiai – per 5 min. sumetė 3 įvarčius, o danų vartininkas atrėmė net 3 varžovų metimus, be to, prancūzai padarė vieną klaidą (32:29). Per likusį laiką prancūzai taip ir nebeatsitiesė. Danai išlaikė bent 2-3 įvarčių persvarą, kurią 70-ąją minutę padidino iki 4 įvarčių (35:31).

Net 10 įvarčių nugalėtojams pelnė Jacobas Holmas, 5 tikslius metimus pridėjo Niclasas Kirkelokke. Prancūzų gretose išsiskyrė Kentinas Mahe (8 įvarčiai), Hugo Descat (7) bei Yanis Lenne (5). Beje, danai mažajame finale turėjo verstis be Mikkelio Hanseno ir Mathiaso Gidselio.

Pasaulio čempionams danams tai buvo pirmasis Europos čempionato medalis nuo 2014 m. Tuo tarpu olimpiniai čempionai prancūzai antrą Europos čempionatą iš eilės liko be apdovanojimų.

Sekmadienį vakare dėl aukso kovos Ispanijos ir Švedijos rinktinės.