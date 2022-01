Neįtikėtinas amžinybę trukęs „Australian Open“ finalas baigėsi Rafaelio Nadalio triumfu

Jį vainikavo epinis vyrų vienetų varžybų finalas, kuriame 35-erių ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-5), atsigavęs po traumos ir užsikrėtimo COVID-19, atlaikė 5 valandų 24 minučių trilerį prieš 25-erių rusą Daniilą Medvedevą (ATP-2) ir šventė neįtikėtiną pergalę – 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Tai buvo antras ilgiausias „Didžiojo kirčio“ turnyro finalas per istoriją (rekordas priklauso 2012 m. „Australian Open“ finalui tarp R.Nadalio ir N.Djokovičiaus – 5 val. 53 min.), o R.Nadalis tapo pirmu žmogumi, laimėjusiu „Australian Open“ finalą po pirmųjų 2 pralaimėtų setų.

Jau trečiajame finalo geime R.Nadalis susidūrė su problemomis savo padavimų metu. Tada ispanui pavyko neutralizuoti du „break pointus“, bet penktajame geime jis „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir rusas perėmė iniciatyvą. Savo sėkmę rusas pakartojo septintajame geime, kai vėl „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją. D.Medvedevas setą baigė galingu spurtu 5:0.

Antrajame sete ispanas atlaikė alinantį 40 smūgių apsikeitimą, susikūrė du „break pointus“ ir pirmą kartą finale perėmė iniciatyvą (3:1). Septintajame geime ispanas pralaimėjo savo padavimų seriją, bet aštuntajame geime vėl susigrąžino apčiuopiamą persvarą (5:3). R.Nadalis buvo arti pergalės sete – jam tereikėjo savo padavimų metu laimėti devintąjį geimą. Jis neutralizavo keturis „break pointus“ ir susikūrė „set pointą“, bet tada pataikė į tinklą. Vėliau rusas susikūrė penktąjį „break pointą“ ir galiausiai R.Nadalis neatsilaikė.

Beje, devintajame geime žaidimą sutrikdė į kortą įšokęs protestuotojas. Jo laikomas plakatas skelbė, kad reikia nutraukti pabėgėlių sulaikymą. Tiesa, protestuotojas ilgai korte neužsibuvo. Po šuolio iš tribūnų jis greitai buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų.

Vėliau abu tenisininkai sėkmingai žaidė savo padavimų metu, todėl prireikė pratęsimo. Jame ilgą laiką iniciatyva priklausė R.Nadaliui (2:0, 5:3). Visgi, svarbiausiais momentais vėl tikslesnis buvo D.Medvedevas. Rusas laimėjo varžovo įžaistą kamuoliuką, tada sėkmingai žaidė ir savo padavimų metu bei persvėrė rezultatą (6:5). Galiausiai po ispano padavimo rusas atliko pasakišką smūgį „backhandu“ ir laimėjo pratęsimą.

R.Nadalis bandė „kibti į atlapus“ varžovui trečiojo seto pradžioje, kai ilgame pirmajame geime susikūrė „break pointą“. Visgi, veteranas svarbiausiu metu vėl suklydo ir rusas dviem neatremiamais padavimais atlaikė ispano spaudimą.

Šeštajame geime R.Nadalis atsidūrė ant prarajos ribos, bet stebuklingai išsigelbėjo, kai laimėjo savo padavimų seriją, nors buvo atsilikęs 0:40. Negana to, devintajame geime ispanas realizavo „break pointą“ ir vėl atgaivino savo sirgalių tikėjimą. Paskutinį seto geimą ispanas savo padavimų metu laimėjo „sausu“ rezultatu.

Ketvirtasis setas klostėsi labai permainingai. R.Nadalis antrajame geime neutralizavo du „break pointus“, o trečiajame geime jau pats susikūrė dvi progas tašku laimėti oponento padavimų seriją. Vieną kartą rusas atsilaikė, bet netrukus padarė dvigubą klaidą ir pralaimėjo geimą. D.Medvedevas tuomet sarkastiškai paplojo, sirgaliai jį nušvilpė, o rusas jiems parodė iškeltą nykštį bei pasikvietė gydytoją.

Po pertraukėlės rusas iš karto atstatė pusiausvyrą, bet epiniame penktajame geime galiausiai palūžo. R.Nadalis iššvaistė šešis „break pointus“, tačiau septintuoju mėginimu pasiekė savo. D.Medvedevas nepasidavė ir aštuntajame geime bandė atstatė pranašumą, kai varžovo padavimų metu atitrūko 40:15. Visgi, skirtingai nei ankstesnėje finalo dalyje, D.Medvedevui lemiamais momentais trūko tiek tikslumo, tiek jėgų.

R.Nadalis atsitiesė, susigrąžino iniciatyvą ir neatremiamu padavimu įtvirtino pergalę geime. Ispanas seto vos nebaigė devintajame geime, kai turėjo „break pointo“. Rusas tada atsilaikė, bet dešimtąjį geimą pralaimėjo „sausu“ rezultatu ir reto grožio finalas persikėlė į penktąjį setą.

Penktojo seto pradžioje R.Nadalis korte atrodė kiek pranašesnis už D.Medvedevą. Jau pirmajame geime ispanas turėjo „break pointą“. Tąkart rusas atsilaikė, bet penktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. R.Nadalis šeštajame geime bandė įtvirtinti savo pranašumą, tačiau sulaukė rimto D.Medvedevo pasipriešinimo. Rusas turėjo tris „break pointus“, bet taip ir nepajėgė išlyginti rezultato – R.Nadalis vis atsakydavo sėkmingais padavimais (4:2).

Dešimtajame geime R.Nadalis stojo atlikti savo padavimų serijos, kuria galėjo užbaigti turnyrą. Ispanas pirmavo 30:0 ir ramiai artėjo prie pergalės, tačiau tada pasipylė jo klaidos. D.Medvedevas, neturėdamas kur trauktis, sukūrė stebuklą – laimėjo 4 taškus paeiliui ir išlygino rezultatą (5:5).

Tiesa, tuo rusas džiaugėsi neilgai. Vienuoliktajame geime jis suteikė ispanui tris „break pointus“ ir palūžo. 6:5 į priekį išsiveržęs R.Nadalis ankstesnių klaidų nebekartojo – dvyliktajame geime ispanas užtikrintai žaidė savo padavimų metu ir laimėjo vieną įspūdingiausių šlovingos karjeros mačų!

Bendrą „Australian Open“ prizų fondą sudarė 75 mln. Australijos dolerių (47,75 mln. eurų).